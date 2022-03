Weer brand op Ruigoord: twee ateliers verwoest

Twee ateliers zijn bij de brand op Ruigoord in vlammen opgegaan. Beeld Michel van Bergen

De brandweer ontving rond 11.00 uur de eerste melding van de brand, die woedde in een vrijstaand gebouw van ruim 8 bij 8 meter. Bij aankomst op het terrein werd vrij snel duidelijk ‘dat er weinig meer te redden was’, zegt een woordvoerder. Twee ateliers zijn in vlammen opgegaan. Er waren op het moment van de brand geen mensen binnen.

De brandweer bleef aanwezig om de brand gecontroleerd te laten doven. De woordvoerder weet niet met zekerheid te zeggen of de ateliers actief in gebruik waren de afgelopen tijd. Wat er precies in stond, is ook nog onduidelijk. De huurders van de ateliers zijn wel ingelicht en ter plaatse geweest na de brand.

Tweede brand in korte tijd

Eind december werd Ruigoord ook al opgeschrikt door een grote brand. Die verwoestte een grote loods met daarin onder andere de bijna vijftig jaar oude Luchtbus, waarmee het Amsterdams Ballon Gezelschap de wereld over reisde. Via een crowdfunding werd in korte tijd meer dan 60.000 euro opgehaald om een deel van het verlies te dekken.

Wat er in december precies is gebeurd dat tot de brand heeft geleid, kon niet onderzocht worden omdat al het bewijs in rook is opgegaan. Naar de oorzaak van de nieuwe brand wordt nog onderzoek gedaan, aldus een woordvoerder.