Weer bezoekersrecord voor Zaans Museum

Half december ontving het museum nog de 185.000e bezoeker. Het werden er in totaal over het hele jaar 191.481.



Ook in 2017 was al sprake van een record, met 143.000 belangstellenden. In 2015 waren het er nog 70.000.



Het Zaans Museum, een cultuurhistorisch museum op de Zaanse Schans, opende de deuren in 1998. Topstuk is een werk van de schilder Claude Monet, die enige tijd in de Zaanstreek verbleef en er veel stads- en landschapsgezichten schilderde.



Ruim tien jaar later kwam er het Verkade Paviljoen bij, met de bedrijfscollectie van de firma Verkade.