Weer auto beschoten op Wembleylaan in Amsterdam-Oost

Agenten die ter plaatse kwamen hebben de verdachte niet meer gezien, meldt een politiewoordvoerder.

De politie kreeg om 12.30 uur een melding over een schietpartij. Agenten die ter plaatse kwamen hebben de verdachte niet meer gezien, meldt een politiewoordvoerder. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek in de buurt. Bij de beschieting vielen geen gewonden.

In dezelfde straat in Watergraafsmeer werd vrijdag rond 18.00 uur ook al meermaals een auto onder vuur genomen. In de zwarte personenauto zat op dat moment een Amstelveens stel van 60 en 65 jaar oud; zij bleven ongedeerd. De verdachte vluchtte en is niet meer achterhaald.

De politie onderzoekt of beide incidenten met elkaar te maken hebben.

