Het Parool fotografeert het weekend in Amsterdam. Afgelopen weekend vond het wereldkampioenschap Rolstoelschermen plaats in de Sporthallen Zuid. Het was een paralympisch kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokyo volgend jaar. Meer dan driehonderd schermers uit 35 landen deden mee aan het kampioenschap.

Beeld Amaury Miller

