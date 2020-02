Weekendbeeld: seminar Chinees worstelen

Bij Kung fu school Liu He Men op de Lizzy Ansinghstraat in Zuid werd zondag een seminar Chinees worstelen georganiseerd met meester Alessio Pasciulli uit Italië. Fotograaf Amaury Miller was erbij.

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller