Zaterdag vond de vijfde editie van de Ugly sweater run plaats. Ondanks het weer renden veel mensen de vijf kilometer mee in hun kersttrui. Onze fotograaf Amaury Miller was er bij in het Vondelpark.

Beeld Amaury Miller

