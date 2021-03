Weekend vol demonstraties: onvrede over zowel links als rechts

Actievoerders tegen racisme zondagmiddag in het Westerpark. Met vlag: mevrouw Esajas van Stichting God Zij Met Ons Suriname. Beeld Dingena Mol

Terwijl in het Westerpark demonstranten ­keurig op een stip in het gras bleven staan, mondkapjes voor, op ruime afstand van elkaar, moest op het Museumplein de ME voor de tweede achtereenvolgende dag het waterkanon en de bereden politie inzetten om de massa uit elkaar te krijgen. Op het Museumplein werden zondag 150 mensen aangehouden. Maar hoe verschillend ook: bij zowel de wekelijkse illegale bijeenkomst tegen de coronamaatregelen in Zuid als op de antiracisme bijeenkomst in West overheerste zorg en boosheid.

Het was een weekend vol gedemonstreer. Op zaterdag én zondag kwamen veel mensen samen op het Museumplein. Onder het mom van een kopje koffie drinken laten zij nu al weken zien de opgelegde coronabeperkingen zat te zijn. Na herhaalde verzoeken werd het plein op beide dagen ontruimd door de politie. “Onze democratische rechten worden ons afgepakt,” klonk het twee dagen rond het gezelschap.

Lichtpuntjes

Zondag kwamen naar schatting zo’n 500 mensen samen in het Westerpark. Gelegenheid: de Internationale Dag tegen Racisme. Een lange stoet van sprekers benadrukte het belang van een ‘inclusieve samenleving’ en een einde aan institutioneel racisme. Een moeilijke dag voor veel aanwezigen.

In het Westerpark likt links Amsterdam de wonden na de voor hen dramatische verkiezingen van afgelopen week. Zoals Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet het zei: “Ik had eigenlijk helemaal geen zin om hier te komen vandaag. De uitslag van de verkiezingen maakte mij moedeloos, depressief. Maar ik ben blij dat ik er toch bij ben. We moeten hoop houden.”

Esajas verwijst naar de demonstratie van Black Lives Matter (BLM) vorig jaar op de Dam. “Daar kwamen 50.000 mensen. Ik dacht toen: nu gaat het eindelijk veranderen. Maar de winst van extreemrechts van afgelopen week laat zien dat er te weinig gebeurt om dit een land te maken voor álle bevolkingsgroepen die er leven.”

Er zijn gelukkig lichtpuntjes, zegt Esajas. Het feit dat Sylvana Simons erin is geslaagd door te dringen tot de Tweede Kamer. “Als eerste zwarte fractievoorzitter.” En Kauthar Bouchallikht die voor GroenLinks met voorkeursstemmen de Kamer in mag en Fonda Sahla namens D66. “Er zitten daarmee straks twee islamitische vrouwen met een hoofddoek in het parlement. Daar moeten we ons aan vasthouden.”

Demonstranten nabij het Museumplein. Beeld ANP

Tegelijk: de rechtse demonstranten op het ­Museumplein, die hun vrijheid terugwillen en corona vooral zien als een middel van de overheid om het volk onder de duim te houden, ­konden zich wentelen in een hoopgevende verkiezingsuitslag. Het stemde hen toch ook niet optimistisch. Een van de demonstranten zei op zaterdag bijvoorbeeld Rutte onder ‘de linkse kliek in Den Haag’ te scharen. “Wilders en Baudet zijn de enige verstandige mensen in de politiek, de rest laat ons in de steek.”

De woede is groot op en rond het Museumplein. Corona is onzin, zeggen zij. In de broodjeswinkel naast het Concertgebouw is het zondag dringen door iedereen die van het rituele kat-en-muisspel met de politie een stevige trek heeft gekregen: helemaal níemand draagt in het gedrang een mondkapje.

Gebeten hond

Op zaterdag leek de politie de regie even kwijt. Enkele duizenden demonstranten hadden zich een dag eerder dan gebruikelijk al gemeld op het Museumplein. Nadat de ME het plein had schoongeveegd, trok de menigte spontaan over de Van Baerlestraat en de Constantijn Huygensstraat weg, om vervolgens rechtsaf te slaan, richting Dam.

De politie zette een groep van bijna duizend demonstranten klem op de Leidskade, waar sommigen wel vier uur moesten blijven, in afwachting van bussen die hen zouden afvoeren naar plekken ver van het centrum. Alles bij ­elkaar werden een kleine zestig mensen aangehouden. Ook hier, op de Leidsekade, was de woede groot. Rutte en de media, de politie en Femke Halsema werden voor van alles en nog wat uitgemaakt. Waarna demonstranten per touringcar weer afreisden naar huis.

Femke Halsema was ook de gebeten hond op zondag in het Westerpark. De organisatie van de bijeenkomst voelde zich niet serieus genomen. Aanvankelijk zou de bijeenkomst plaatsvinden op het Museumplein, maar die werd achtereenvolgens verplaatst naar de Dokwerker en uiteindelijk dus het Westerpark.

Woedende taferelen leverde dat zondagmiddag niet op. De sfeer was er een van teleurstelling en moedeloosheid. En van een heel klein beetje hoop dus. Zoals een van de aanwezigen het formuleerde: “We zullen moeten blijven volhouden, met de boel afbreken schiet niemand iets op. Luisteren en begrip hebben voor elkaar, hoe moeilijk dat ook is in deze tijden.”