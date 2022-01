Nieuws

Weekcijfers Amsterdam: omikron nu goed voor 95 procent besmettingen

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn in de week rond de jaarwisseling bijna 40 procent meer positieve coronatests gemeld dan in de week ervoor, blijkt uit cijfers van de GGD Amsterdam. De omikronvariant is goed voor maar liefst 95 procent van de besmettingen.