Weekcijfers Amsterdam: bijna een kwart meer positieve tests

De situatie in alle gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland wordt momenteel als 'zeer ernstig' aangeduid. Beeld ANP

Alleen in de gemeente Diemen daalde het aantal positieve tests licht. De regio beslaat verder de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het aantal mensen dat zich in de regio liet testen, steeg afgelopen week met 12 procent, minder hard dus dan het aantal positieve uitslagen.

Bij de stijging moet worden opgemerkt dat positieve tests van langer geleden mogelijk nu pas zijn meegenomen. Zo waarschuwde het RIVM dinsdag bij het publiceren van de weekcijfers dat zeker zesduizend van de nieuwe gevallen al eerder hun testuitslag kregen, maar wegens een storing nu pas worden meegeteld.

Zonder de vertraagd binnengekomen gevallen mee te tellen, steeg het landelijke aantal tests met 20 procent. De regio Amsterdam telde deze gevallen wél mee bij het berekenen van de wekelijkse stijging. Daardoor is het niet te zeggen of het aantal positieve tests in Amsterdam harder steeg dan in de rest van Nederland.

‘Zeer ernstig’

3249 van de nieuwe gevallen lieten zich in Amsterdam testen. De sterkste stijging is in stadsdeel Noord te zien, daar kregen 124 nieuwe mensen een positieve uitslag. Per 100.000 inwoners is de situatie het meest zorgwekkend in stadsdeel Zuidoost, daar ligt het aantal dragers van het virus per 100.000 inwoners nu op 460.

De situatie in alle gemeenten binnen de regio wordt op dit moment als ‘zeer ernstig’ aangeduid. Dat was een week eerder ook al zo, met uitzondering van Uithoorn. De aanduiding houdt in dat per 100.000 inwoners zeker 250 mensen het virus bij zich dragen, volgens een test. Amsterdam telt op dit moment 372 gevallen per 100.000 inwoners en is daarmee koploper in de regio.