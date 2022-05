Weduwe van gepeste brandweerman krijgt schadevergoeding

De brandweerkazerne aan de Marnixstraat in Amsterdam. Beeld ANP

De weduwe van Yildirir stelde vorig jaar de brandweer aansprakelijk. Uit een onderzoek van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum zou volgens de brandweer en de gemeente zijn gebleken dat ‘een groot aantal factoren’ een rol speelde bij de suïcide, zoals ‘de jeugd, de privésfeer, psychische gesteldheid en het soort werk’. Pesterijen zouden niet de hoofdreden zijn geweest.

Schadevergoeding

In een verklaring van de brandweer staat nu dat ‘binnen de organisatie een sfeer bestond die het mogelijk maakte dat er gepest werd, het pesten door de verantwoordelijken niet werd gemeld aan de korpsleiding en het pesten een rol heeft gespeeld bij de suïcide’.

De weduwe van Memet Yildirir is volgens de Amsterdamse brandweercommandant Tijs van Lieshout een schadevergoeding toegekend waarmee zij ‘verder kan’. “Mijn grootste les is dat je er in dit soort hypergevoelige dossiers een neutrale partij van buitenaf bij moet halen. Nu werd het meteen een zaak van advocaten.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met 113 Zelfmoordpreventie, via chat op www.113.nl, of telefonisch via 0800-0113 (gratis) of 113 (tegen de gebruikelijke telefoonkosten).