Weduwe en vrienden veroordeeld voor witwassen erfenis Jaïr Wessels

Jaïr Wessels.

De weduwe en vriend moeten hebben geweten dat ze hun luxelevens leidden van misdaadgeld, terwijl ze zelf nauwelijks legale inkomens hadden, stelt de rechtbank. Erfgenamen ‘hebben geen carte blanche’ met de nalatenschap van een crimineel.

Jaïr Wessels werd in juli 2017 doodgeschoten in Breukelen. Toen liep al driekwart jaar een witwasonderzoek tegen hem omdat hij het breed liet hangen maar geen legaal inkomen had, en al jaren voorkwam in vele dossiers van de recherche over zware misdaad.

Na de onderwereldmoord richtte justitie zich op Wessels erfgenamen.

Weduwe Van den H. (33) krijgt een taakstraf van 200 uur plus twee maanden cel voor het witwassen van 150.000 euro. Die zaten verstopt in een geluidsbox, nog een kleine zesduizend euro aan contanten die in hun luxeappartement in de Rivierenbuurt lagen en een motorscooter.

Ze ‘profiteerde’ volgens de rechtbank welbewust ‘van door anderen gepleegde misdrijven’.

Wessels vriend Shamir de R. (33) krijgt 17 maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij liet een week na de liquidatie een andere vriendin van Wessels – Chairelee R., die later apart terechtstaat – diens gloednieuwe witte Mercedes AMG limousine ter waarde van 122.000 euro van feesteiland Ibiza naar Marbella rijden, kennelijk om die uit handen van de opsporingsdiensten te houden.

Ook heeft De R. volgens de rechtbank ‘hoge contante stortingen, luxe uitgaven, auto’s en twee Rolex-horloges’ witgewassen.

Bovendien pleegde hij uitkeringsfraude, vroeg hij met valse papieren een lening aan en ‘is hij zo brutaal geweest’ een ander daarvan te beschuldigen in een valse aangifte bij de politie.

Gucci-heuptasje

In een Gucci-heuptasje in een slaapkamer in zijn Amstelveense huis lag een doorgeladen pistool. Van Wessels, zei De R., wist dat hij op een dodenlijst stond. Van wie het wapen was, maakt de rechters niet uit. De R. kon er immers over beschikken.

De rechtbank is streng: “Dat de verdachte zich baadde in luxe zonder daarvoor te hoeven werken, acht de rechtbank achteloos, respectloos naar de samenleving en kwalijk.”

Dat Shamir de R. de weduwe alleen maar wilde helpen door haar erfenis veilig te stellen, geloven de rechters niet. “Uit het dossier komt duidelijk naar voren dat juist de verdachte heeft geprofiteerd van de frauduleuze delicten.”

Peperdure Rolexen

Profvoetballer Gregory N. (32) krijgt een taakstraf van 120 uur omdat hij De R. hielp twee peperdure Rolexen te kopen via zijn bankrekening. De overheid zou geen argwaan krijgen omdat de voetbalprof ‘15.000 euro per maand verdient’, zoals De R. in een afgeluisterd gesprek tegen de weduwe zei.

“De verdachte heeft zijn bankrekening en persoonsgegevens ter beschikking gesteld zodat de medeverdachte met crimineel geld dure horloges kon aanschaffen,” schrijft de rechtbank in zijn vonnis. “Vervolgens heeft hij geprobeerd justitie om de tuin te leiden door verklaringen op te stellen waarin hij in strijd met de waarheid aangeeft dat de horloges van hem zijn. Dat acht de rechtbank kwalijk.”

De veroordelingen van de drie verdachten zijn voor politie en justitie een steun in de rug in de jacht op ‘criminele erfenissen’. Wessels’ moeder heeft al een werkstraf van 120 uur verricht, omdat in een dvd-speler bij haar thuis 125.000 euro aan contanten was gevonden.