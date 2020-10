Weduwe doodgeschoten juwelier Fred Hund: ‘Ik wil niet meer naar de Jan Eef’

Tine Hund, weduwe van de doodgeschoten juwelier Fred Hund. Beeld Mats van Soolingen

Hoe gaat het met u?

“Het gaat wel goed met mij, maar het verlies is er nog iedere dag natuurlijk. Ik mis hem nog altijd en als ik anderen zie lopen, denk ik: dat had ik ook kunnen hebben, lekker met zijn tweeën. En het is natuurlijk extra spannend, want volgend jaar komt de dader vrij. Hij komt vrij, ik heb levenslang.”

Soufiane B. kreeg vijftien jaar, maar hij kan volgend jaar na tien jaar vrijkomen. Is die straf lang genoeg?

“Het is nooit genoeg als je man vermoord wordt.”

En dan is er nog een handlanger die vrij rondloopt. Hoe kijkt u daarnaar?

“Ja, dat vind ik ook afschuwelijk dat hij nog steeds rondloopt en zijn ding kan doen. Ze weten wie het is, ze hebben alleen geen DNA van hem. Dat is het gewoon.”

Als u terugdenkt aan die dag tien jaar geleden, waar denkt u dan als eerste aan?

“Dat je een telefoontje krijgt en dat je met spoed naar het ziekenhuis moet komen, en als je daar dan aankomt, dat je man dan al overleden is. Je hebt geen afscheid kunnen nemen, dat is het. Als ze ziek zijn, als zijn lichaam het had begeven, dan leef je daar toch naartoe. Maar dit was zo plotseling allemaal. Dat is heel moeilijk.”

Uw man wordt herdacht in de Jan Eef, met lampen en spreuken. Wat vindt u van dat initiatief?

“Ik weet dat ze iets gaan doen, maar ik wil niet meer naar de Jan Eef toe. Ik zie er ontzettend tegenop. Het is natuurlijk mooi dat er aandacht aan wordt besteed. Nu is het ook logisch, omdat het tien jaar geleden is, maar ze hebben het gelukkig niet ieder jaar gedaan. En die steun heeft ons tien jaar geleden ook geholpen. Daarom wil ik nu best ook enkele interviews geven, maar ik vind het wel moeilijk.”

U herdenkt uw man liever privé?

“Dat doen we met de familie evengoed wel. Maar ik vind het mooi dat het na tien jaar nog zoveel indruk maakt. Iedereen die ik spreek, zegt: ik weet nog precies waar ik was. Dat is heel gek. Het geeft wel troost dat mensen met je meeleven.”