Wedstrijddag Ajax-Union Berlin met ‘slechts’ 23 aanhoudingen rustig verlopen

Fans van Union Berlin donderdagavond in de Johan Cruijff Arena. Beeld AP

Hoewel de politie de opdracht had gekregen om in de publieke ruimte dicht op de supporters te zitten en de fans van de twee clubs uit elkaar te houden, om narigheid te voorkomen, is de wedstrijddag Ajax-Union Berlin relatief rustig verlopen.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat desgevraagd weten dat de 23 verdachten zijn aangehouden voor ‘lichte vergrijpen’. Dit ging voornamelijk om overtredingen van het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekking, zoals bedekking van de mond en het dragen van grillz of bitjes. De aanhoudingen vonden zowel in de binnenstad als rondom de Arena plaats.

Veiligheidsrisicogebied

Voorafgaand aan de wedstrijd besloot de Amsterdamse driehoek (OM, gemeente en politie) om het gebied rond de Johan Cruijff Arena, de Dam, het Wallengebied, Centraal Station en de metrolijn die vanaf Centraal richting de Arena rijdt (lijn 54) aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. De meeste aanhoudingen waren in de binnenstad of rondom de Arena, aldus de woordvoerder.

Er deden zich volgens de politie geen grote vechtpartijen voor. Wel moesten twee supporters de nacht in de cel doorbrengen, wegens mishandeling.

De politie laat nog weten dat er honderd mensen preventief zijn gefouilleerd. Daar zijn meerdere arrestaties uit voortgekomen, wederom voornamelijk wegens overtredingen omtrent gezichtsbedekking.

Al met al kijkt de politie terug op een rustige voetbaldag. “We hadden het aardig onder controle,” aldus de woordvoerder.

