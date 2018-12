Wederopbouw Sint-Urbanuskerk start begin 2019

De eerste stap voor de architect is het herstel van het dak en de muren van de kerk, zodat het gebouw weer wind en waterdicht is. Daarna volgen de gewelven.



Beschadigde kunstschatten

Er wordt nog overlegd over functionele aanpassingen in het interieur van de kerk. Wel zijn het houtwerk en de muren al geschilderd, is de elektrische installatie vernieuwd en is een nieuwe keuken geplaatst.



Het gebouw wordt momenteel door steigers ondersteund, de muren en gewelven met zeilen afgedekt. Het puin binnen de kerk is verwijderd. De - soms zwaar - beschadigde kunstschatten zijn veiliggesteld en het orgel is afgeschermd.



De parochie wil de kerk zoveel mogelijk in de oude staat herstellen. Het gebouw is een rijksmonument en werd in 1888 in gebruik genomen.



