Wederom nederlaag voor Halsema: ook stadsdeel Zuid fel gekant tegen erotisch centrum

Protest voorafgaand aan een bijeenkomst in de RAI waar gesproken werd over de plannen voor een erotisch centrum. Beeld Koen van Weel/ANP

In hun advies aan de burgemeester noemen de stadsdeelbestuurders de plannen voor een erotisch centrum op de Europaboulevard of in de zogenoemde oksel van de afrit tussen Amstelpark en de Europaboulevard te omvangrijk.

Volgens hen heeft het negatieve effecten op onder meer het verkeer (inclusief parkeren), de veiligheid, de overlast en het realiseren van megaproject Zuidasdok.

Verkeersmaatregelen

De komst van een erotisch centrum moet jaarlijks bijna 1,5 miljoen mensen trekken. Volgens Bart Vink (D66), Rocco Piers (GroenLinks) en Flora Breemer (PvdA) – samen vormen zij het dagelijks bestuur – is het gebied daar niet op uitgerust.

Zo voorzien ze problemen met parkeren en staat het verkeer op afritten van de A10 nu al geregeld vast. Daarbij zijn er allemaal verkeersmaatregelen in de maak die het sowieso al een stuk drukker maken in het gebied.

Het stadsdeel vreest daarnaast de toeristen die momenteel in het centrum overlast veroorzaken. Omdat in het pand ook horeca en entertainment moet komen, stellen zij dat de kans groot is dat het een toeristentrekpleister wordt.

Dat zal volgens de stadsdeelbestuurders effect op de buurt hebben, met bedrijven en horecazaken die daarop inspelen of geldwisselkantoren en souvenirwinkels die hier hun heil zoeken.

Veiligheid

Het zijn tegenargumenten die al maanden te horen zijn in Zuid. Bewoners organiseerden meerdere protesten en spraken op meerdere inspraakavonden hun zorgen uit, onder meer over de gedane onderzoeken: ze vinden dat in Halsema’s studies de circa 7000 aanwezige leerlingen, onder meer op een ROC en de vmbo-school Hubertus & Berkhoff, te weinig zijn meegenomen.

De stadsdeelbestuurders onderschrijven de zorgen van de bewoners. Ze schrijven dat de komst van een erotisch centrum, verwijzend naar onderzoek dat gemeentelijk onderzoeksbureau O&S heeft gedaan, een risico vormt voor jongeren om in contact te komen met drugs of lichte criminele activiteiten.

Waar bewoners ook stellen dat het centrum midden in een woonwijk staat, zien de stadsdeelbestuurders dat anders. Ze wijzen er juist op dat er te weinig ogen op straat zijn in de avonden of de nacht omdat er vrijwel niemand op afzienbare afstand woont. Bovendien is er ’s avonds minder fietsverkeer en dus sociale controle, waardoor de kans op illegale praktijken of overlast stijgt.

Juridische hobbels

Zorgen zijn er ook over de gevolgen voor de ontwikkeling van Zuidasdok, het gigabouwproject dat de A10 deels moet ondertunnelen en van station Zuid het nieuwe centrale ov-knooppunt van de stad moet maken. Verwacht wordt dat een erotisch centrum op beide locaties leidt tot vertraging en extra kosten.

De rol van congrescentrum RAI wordt ook expliciet benoemd doordat het een bijzondere positie heeft. Zij zijn tegen de komst van het sekscentrum, maar zullen wel toestemming moeten geven als hier bezoekersstromen komen. De beoogde locatie naast het Nhow Hotel is namelijk alleen via de RAI bereikbaar.

Steun brokkelt af voor Halsema

Het stadsdeelbestuur gooit niet helemaal de deur dicht. Ze zien mogelijkheden in verschillende kleinere locaties met maximaal dertig ramen.

Ook zien ze wel iets in ‘love hotels’ of ‘rendez-vous hotels’. Die hotels zijn voor dagdelen en uren te huren, die zowel voor betaalde als onbetaalde intimiteit en seks kunnen worden gebruikt.

Eind mei komt Halsema met antwoorden op ruim zestig vragen die bewoners hebben gesteld. De verwachting is dat in het najaar een nieuw debat in de Amsterdamse gemeenteraad hierover wordt gevoerd, maar ook in de Stopera lijkt de steun steeds verder af te brokkelen.

Van de coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks steunt tot nu toe enkel GroenLinks de burgemeester publiekelijk. Eind dit jaar moet duidelijk worden wat de gewenste locatie voor het erotisch centrum is.