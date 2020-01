Wederom bombrief aangetroffen, nu in postsorteercentrum

Bij een postsorteercentrum op de Australiëhavenweg in Westpoort is vrijdagmiddag een bombrief aangetroffen. De inhoud van de brief is onschadelijk gemaakt.

Het explosief werd vrijdag rond 13.00 uur ontdekt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de inhoud van de brief onschadelijk gemaakt.

De politie houdt er rekening mee dat de brief was bestemd voor een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder een waarschuwingsbrief was aangekomen.

De bombrief wordt meegenomen in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven. Die werden aangetroffen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht en Amsterdam. In totaal zijn er tien waarschuwingsbrieven en zeven bombrieven ontdekt.

Van een terreurdaad lijkt geen sprake, waarschijnlijk hangen de brieven samen met afpersing. De politie houdt er rekening mee dat ze allemaal van dezelfde afzender zijn. Tot dusverre is er nog geen spoor dat naar een verdachte leidt, zo laat de politie weten.

Dreigbrieven

In Amsterdam werden onder meer bombrieven bezorgd bij de hotels Okura en Victoria en bij een tankstation. In Utrecht bij een makelaarskantoor en in Rotterdam bij een autobedrijf en een tankstation. Het eerder genoemde autobedrijf en een ander, onbekend bedrijf in Amsterdam ontvingen wel dreigbrieven, maar geen brief met een explosief erin.

Eerder maakte de politie een foto van de verzonden bombrieven openbaar. De afzender van die brieven is het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam, maar dat bedrijf heeft niets met de rondgestuurde explosieven te maken. Het CIB kreeg zelf ook een bombrief, die ‘retour afzender’ was gestuurd. Ook die brief bevatte een explosief.

De brief van vrijdag had geen sticker met het logo van het CIB: die is er vermoedelijk afgevallen.