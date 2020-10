Websupers tegen het alcoholverbod na 20.00 uur: ‘Dit is eigenlijk niet werkbaar’

Een bezorger van websuper Picnic in Amsterdam. Beeld Marc Driessen

“Het is heel lastig om te organiseren dat er bij onze bestellingen na acht uur geen alcohol meer mag zitten,” zegt topman Michiel Muller van websuper Picnic. “Dat is eigenlijk niet werkbaar. Er zijn mensen die al dagen geleden hebben besteld en betaald, voor een levering na acht uur. Die moeten we nu allemaal laten weten dat daar geen alcoholica meer inzit.”

Toch legt Picnic zich bij de maatregel neer. “Dat is een hele operatie. We moeten er nu in een dag voor zorgen dat als mensen een bezorgmoment na achten kiezen, ze geen alcohol meer kunnen kopen. Toen we vijf jaar geleden de bezorgsoftware schreven, stond dit niet op het lijstje.”

Geen kratten

Volgens Muller schiet de ingreep zijn doel voorbij. “Het doel van de overheidsregel is om te voorkomen dat mensen thuis feesten organiseren. Maar het is echt niet zo dat als je zonder bier zit, je dat nog even snel via ons haalt. Wij bieden ook helemaal geen kratten bier of sterke drank.” Hij wijst erop dat klanten bij websupers als Picnic tenminste een dag van tevoren hun bestellingen doorgeven.

De websuper hanteert bovendien voor alcoholica een maximum per bestelling. “Wij richten ons op huishoudens. Een bestelling moet binnen dat patroon passen. Wij verkopen alleen wat de normale consumptie is in een week. Op alle alcohol hebben we al een limiet staan. Dat deden we bij de vorige golf ook.”

Ook de reguliere supermarktbranche, die toch al niet blij is met het verkoopverbod, loopt te hoop tegen het bezorgverbod. “Het is technisch complex om dat goed te regelen,” aldus branchevereniging CBL. “Supermarkten hebben tijd nodig om hun bestelsystemen aan te passen. We vragen een overgangstermijn van een week aan het kabinet om dit te organiseren.”

“Een klant die de komende week ’s avonds boodschappen bezorgd krijgt, heeft deze besteld voordat sprake was van een verkoopverbod. Ze kunnen er niet meer voor kiezen om boodschappen eerder te laten bezorgen, omdat de bezorgtijden al zijn volgeboekt voor de komende periode.”

Marktleider ah.nl voert de maatregel desondanks direct door. Om organisatorische redenen zal de websuper al na zessen geen alcohol meer leveren. “In het blok tussen 18.00 uur en 21.00 uur bezorgen wij helemaal geen alcohol.”

“Deze maatregel geldt voor in ieder geval de komende vier weken, na twee weken wordt er geëvalueerd of de maatregelen voldoende zijn.”

Bezorgmaaltijd

Ook bezorgrestaurants worstelen met het alcoholdecreet van het kabinet. Die mogen na acht uur geen wijn of bier meer meeleveren bij een bestelling. “We hebben dat inmiddels uitvoerig aan onze restaurants verteld,” zegt Joris Wilton van Thuisbezorgd.nl. “Na achten kan je geen alcohol meer bestellen. We kijken er nog naar of we bier en wijn dan ook na achten uit het menu kunnen halen.”

De bezorggigant begrijpt de maatregel, maar vindt deze niet echt nodig. “Het gaat hier om een blikje bier of flesje wijn bij een maaltijd. Dat is voor veel restaurants belangrijk, omdat ze daar hun marge op halen. Je kunt ook echt niet plotseling hele kratten bestellen. En alcoholkoeriers staan wij toch al niet toe bij Thuisbezorgd.”