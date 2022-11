Websuper Picnic sluit magazijn in Diemen: ‘Het is te klein geworden’

Medewerkers in het distributiecentrum in Diemen van onlinesupermarkt Picnic. Beeld ANP / ANP

“We hebben het fulfillment center in Diemen vijf jaar geleden geopend zodat we snel actief konden worden in Amsterdam en omgeving,” zegt Picnictopman Michiel Muller. “Dat heeft gewerkt.”

“Maar we wisten al snel dat het pand niet groot genoeg was als we door zouden groeien. Omdat het huurcontract afloopt, hebben we besloten het te sluiten. Het is te klein en te verouderd.” Daardoor komt een samenwerking met Voedselbank Diemen ten einde, die op zoek moet naar een nieuwe leverancier van overtollige boodschappen.

Picnic opende vorig jaar een tweede distributiecentrum in de Amsterdamse regio, in Zaandam. Dat neemt de activiteiten uit Diemen deels over. Een ander deel van de boodschappen komt in het vervolg uit Utrecht, waar Picnic eerder dit jaar een 250 miljoen euro kostend robotmagazijn opende.

In die distributiecentra worden de door Picnicklanten bestelde boodschappen verzameld om vervolgens via verdeelcentra — hubs in Picnicjargon — in de stad te worden thuisbezorgd. “We dekken met onze hubs nu de hele Amsterdamse regio goed af,” zegt Muller, “en breiden nu vanuit die hubs verder uit.” Zo zijn onlangs vanuit de vestiging in Amstelveen ook bezorglocaties Mijdrecht en Vinkeveen toegevoegd.

Werkgelegenheid

De sluiting in Diemen heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. “De medewerkers die nu in Diemen werken, kunnen mee naar Zaandam of Utrecht,” zegt Muller. “De meesten doen dat ook.” Picnic heeft volgens Muller sowieso weinig moeite personeel te behouden, of nieuwe medewerkers te vinden voor de groei. “Natuurlijk ging dat een paar jaar geleden makkelijker. Maar zowel in onze distributiecentra als voor de bezorging lukt het om voldoende mensen te vinden.”

Picnic verhoogde dit jaar de vergoedingen voor de vierduizend medewerkers met 6 procent. Het bedrijf is middelpunt van een al jaren woekerende strijd met vakbonden FNV en CNV over die beloning. Die vinden dat heel Picnic zich aan de traditionele supermarkt-cao moet houden. Picnic verzet zich daartegen en heeft zich aangesloten bij de cao voor internetbedrijven. Die wordt niet door FNV erkend maar wel door vakbond De Unie gesteund. Onder meer Jumbo.com, Crisp en flitsbezorger Gorillas en Getir hebben zich bij die cao aangesloten.

FNV en CNV hebben nu, met instemming van de supermarktbranche, in de traditionele supermarkt-cao opgenomen dat alle ondernemingen zich aan die voorwaarden moeten houden, Die cao is onlangs door minister Karien van Gennip van Sociale Zaken ‘algemeen verbindend’ verklaard. Eenzelfde verzoek voor de e-commerce-cao is door haar afgewezen.

Innovatie onmogelijk

Muller hekelt de stap van Van Gennip. “Hiermee zegt ze in feite: alles moet bij het oude blijven. Innovatie wordt onmogelijk gemaakt.” Dat sluit aan bij recente kritiek van de hele internetsector dat het kabinet met ouderwetse regelgeving vernieuwing tegenwerkt.

Picnic stapt nu, met internetbranchevereniging E-commerce Nederland naar de rechter. “Wij willen duidelijkheid. Het kan niet zo zijn dat een internetbedrijf zonder enige relatie met de supermarktbranche onder een cao moet vallen die niet voor de activiteiten bedoeld zijn. Het is een supermarkt-cao, geen boodschappen-cao.” Zolang rechtszaken duren, handhaaft het bedrijf de eigen cao.

Drie jaar geleden oordeelde een rechter al eens dat de super-cao niet voor Picnic opging. Maar volgens FNV is dat veranderd met de stap van Van Gennip. “Daarmee zijn de pogingen van onlinesupermarkten om de supermarkt-cao te omzeilen om zo nog goedkoper uit te zijn, van de baan,” aldus een woordvoerder.

“Het algemeen verbindend verklaren van deze cao is een duidelijk signaal richting bedrijven én vakbonden die er alles aan doen om arbeidsvoorwaarden te ondermijnen. Wij houden scherp in de gaten of de onlinesupermarkten de cao ook werkelijk gaan toepassen.”