Website voor erfpachtoverstap wéér uit de lucht

“The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.” Dat is het bericht dat veel Amsterdammers maandag te zien krijgen als zij proberen in te loggen op hun ‘Erfpachtportaal’. Het gaat om de online balie van de gemeente waar erfpachters hun zaken kunnen regelen.

Het Erfpachtportaal is deze dagen zeer drukbezocht, want 31 december is de laatste dag waarop erfpachters onder voordelige voorwaarden een overstap naar het nieuwe stelsel kunnen aanvragen.

Vanaf 1 januari zijn diverse kortingsregelingen niet langer geldig, maar wie tot morgen een aanvraag indient kan er nog gebruik van maken. Dit scheelt niet zelden duizenden tot tienduizenden euro’s.

Nogmaals proberen

Volgens een zegsvrouw van de gemeente kwamen er maandagmiddag nog wel aanvragen binnen, dus niet iedereen krijgt een foutmelding. “We raden erfpachters aan het nogmaals te proberen of anders gebruik te maken van de optie om via het formulier op de website een aanvraagdatum te registreren. Op die manier zijn zij zeker van de gunstige voorwaarden.”

Amsterdam telt 158.500 woningen op erfpacht, waaronder veel sociale woningbouw. Ruwweg 80 procent van het oppervlakte van Amsterdam staat op erfpachtgrond. De grachtengordel en delen van Zuid staan vaak op grond van particuliere eigenaars en institutionele beleggers.

De gemeente heeft 45 extra ambtenaren aangenomen om de vele aanvragen naar het nieuwe erfpachtstelsel te verwerken, maar de wachttijd kan desondanks oplopen tot ruim een jaar. Op zich is dat niet schadelijk, zolang de aanvraag om over te stappen maar voor 1 januari 2020 is ingediend. Halverwege november waren er ook al storingen bij het Erfpachtportaal. Toen was een verkeerd uitgevoerde update van de website het probleem. Nu is de bron van het probleem nog niet duidelijk.

Vorige week werd duidelijk dat ook sommige notarissen moeite hebben met het verwerken van de vele overstap-aanvragen. Zeker één notaris is inmiddels tijdelijk geweerd door de gemeente omdat het de grote hoeveelheid overstappers maar met moeite kon bolwerken.