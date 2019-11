Website voor aanvraag eeuwigdurende erfpacht nog steeds plat

De website van de gemeente is al vier dagen onbereikbaar. Beeld Screenshot

De problemen ontstonden na een update. Omdat de site daarna heel traag was, besloot de gemeente het portaal offline te halen. Wanneer de site weer online gaat, weet de gemeente nog niet.

Erfpachters kunnen tot die tijd wel hun aanvraagdatum registreren via een online formulier. Daardoor lopen ze de gunstige overstapvoorwaarden die huizenbezitters tot 1 januari kunnen aanvragen in ieder geval niet mis. Op een later moment moeten ze hun aanvraag verder afmaken.

Dien je als huizenbezitter voor de deadline van 1 januari een aanvraag in, dan wordt bij de berekening van de erfpacht uitgegaan van de WOZ-waarde uit 2014 en geldt een lagere waardering voor de buurt. Op basis daarvan wordt de hoogte van de erfpacht bepaald. Wie na 1 januari de aanvraag in gang zet, is veel meer geld kwijt. In sommige gevallen het tienvoudige.