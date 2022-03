Website Marengo Leaks zet liquidatiezaak Taghi onder nog grotere druk met ‘onthullingen’ over falend OM

Militairen helpen de politie bij de beveiliging van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voorafgaand aan de voortzetting van de strafzaak Marengo. Beeld Sem van der Wal/ANP

De eerste publicatie op de platforms, dinsdagmiddag online gekomen, draait om geluidsopnamen van de in september 2019 vermoorde advocaat Derk Wiersum. Die blikt 4 maanden voor zijn dood in een openhartig gesprek met een anoniem gelaten gesprekspartner terug op alles wat er misging voorafgaand aan de moord op de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. Het betreft ‘deel 1’ van wat ‘De Derk Wiersum Tapes’ worden genoemd.

Televisieprogramma EenVandaag mocht de geluidsopnamen maandag niet uitzenden van de Amsterdamse rechtbank, nadat de Nederlandse Orde van Advocaten een kort geding had aangespannen omdat de opnamen gevaar zouden kunnen opleveren voor advocaten. Dinsdagmiddag zette het programma alsnog een enigszins aangepaste versie van de geplande uitzending op de website.

In de opnamen verhaalt Wiersum over zijn eerste contact met kroongetuige Nabil B., die zich in januari 2017 ‘in paniek’ had laten arresteren met een vuurwapen, waarna hij samen met Wiersum en een tweede advocaat al snel begon aan onderhandelingen over een kroongetuigedeal.

De familie van Nabil B. ‘wilde die deal niet’, vertelt Wiersum, ‘en maakte duidelijk hoe levensgevaarlijk Ridouan Taghi is’. De familie besprak ook met Wiersum ‘dat Taghi iemand uit de naaste omgeving van Nabil B. zou pakken’ als zijn organisatie de kroongetuige zelf niet kon treffen omdat die in een beschermingsprogramma zat.

‘OM onderschatte het gevaar’

Het Openbaar Ministerie (OM) onderschatte het gevaar finaal, verhaalt Wiersum.

“Het heeft me verbaasd hoe risicoanalyses en keuzes omtrent de veiligheid (door de Staat) worden gemaakt op basis van wat in het verleden gebeurd is, terwijl dat toch geen garantie is voor de toekomst,” zegt de advocaat. “Bijvoorbeeld het feit dat in Nederland nog nooit een broer van een kroongetuige was doodgeschoten, is onderdeel van de beoordelingen van het OM over de veiligheid van de familie.”

Twee broers van Nabil B. hadden toezeggingen van het OM geëist over beveiliging vóórdat de kroongetuigedeal bekend zou worden, maar kregen die niet. Wiersum: “De bottom line was dat het OM de bal terugkaatste en zei: ‘Vertel maar wat jullie willen hebben’. Het risico is erkend, maar onderschat.”

De familie hamerde steeds op het risico dat een naaste van Nabil B. zou worden doodgeschoten, vertelt Wiersum. “Zij waren bang dat iemand zou worden doodgeschoten, en zij waren de most likely targets.” De raadsman beschrijft een arrogant OM dat niet wilde luisteren. “Het OM wilde niet op basis van (waarschuwingen van) twee broers risicoanalyses maken, onder het mom ‘wij hebben onze methoden en die zeggen dat het allemaal zo’n vaart niet loopt’.”

Tijdsdruk

Tot overmaat van ramp creëerde justitie zelf tijdsdruk door informatie uit de nog geheime ‘kluisverklaringen’ van Nabil B. afgeschermd te gebruiken in de strafzaak tegen de in december 2017 beschoten en gearresteerde Mohammed Razzouki. In die zaak moest justitie van de rechtbank uiterlijk eind maart die stukken inbrengen. Wiersum herhaalt op de opname dat de kroongetuige en zijn advocaten tijdens het tekenen van de deal op 27 december 2017 niet wisten dat justitie anderhalve week daarvoor, in die zaak tegen Mohammed Razzouki, al had geschermd met de door Nabil B. geleverde informatie. De advocaat: “Het OM wist bij het tekenen van de deal al wel dat die uiterlijk eind maart 2018 openbaar zou moeten worden gemaakt, maar wij wisten dat niet.”

Daardoor kwam volgens Wiersum niets terecht van de afspraak dat de kroongetuigendeal pas openbaar gemaakt zou worden nadat Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi en zijn beweerde rechterhand Saïd Razzouki zouden zijn gearresteerd.

Onrust binnen OM

Binnen het OM heerst onrust om ‘Marengo Leaks’ vanwege alle aangekondigde ‘onthullingen’. De vrees bestaat dat betrokkenen bij naam zullen worden genoemd – wat in de eerste publicatie nu ook is aangekondigd. Politie en justitie hebben 3 jaar geleden onder meer in Het Parool publiekelijk erkend dat ‘de inschatting van de dreiging voor de familie van kroongetuige Nabil B. fout is geweest’, waarna de onschuldige broer Reduan werd geliquideerd. De familie is niettemin nog steeds woedend om de nalatigheden die sindsdien volgens haar juist maar blijven voortduren.

Verder verwijst het Openbaar Ministerie naar het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gang van zaken omtrent de beveiliging, of het gebrek daaraan, van broer Reduan, advocaat Wiersum en vertrouwensman Peter R. de Vries van kroongetuige Nabil B.

Advocaat Jacqueline Schaap van de Orde van Advocaten erkent dat de Orde dinsdagmorgen na nader overleg met EenVandaag ‘een regeling heeft getroffen’ met het programma en geen bezwaar meer heeft tegen publicatie. Of de Orde stappen tegen Marengo Leaks zal zetten, is nog onderwerp van beraad.