Website Het Amsterdamsche Voetbal heeft nieuwe eigenaren

In het amateurvoetbal is de transferperiode al afgelopen; de zomer is traditioneel een vrij rustige periode voor de website. Beeld anp

“We zochten al een tijdje naar uitbreiding en dat is dus Het Amsterdamsche Voetbal geworden,” vertelt Westdijk. “In de basis gaat er niet veel veranderen. Jos werkte met een grote groep vrijwilligers en daar willen wij graag mee blijven samenwerken. Het is fijn dat die mensen hun hobby met het schrijven van voetbalverslagen en het fotograferen van wedstrijden kunnen blijven uitoefenen.”

Op de website van Het Amsterdamsche Voetbal schrijft voormalig eigenaar Van Mieghem dat hij blij is dat Westdijk en Baas de verantwoording over de website willen overnemen. Hij is ervan overtuigd dat ze met hun enthousiasme het platform naar de next level kunnen brengen.

Zomerstop

Vanwege de zomerstop ligt het amateurvoetbal stil en verschijnen er weinig berichten op de website. Om dat in de toekomst te voorkomen willen Westdijk en Baas ook verhalen gaan maken over Amsterdamse voetballers die in het buitenland spelen en die op de website plaatsen. “Je komt die overal ter wereld tegen. Daar zitten leuke verhalen in denken wij en daar willen we dan ook iets mee gaan doen.”

Van Mieghem begon de website in januari 2012 met toenmalig hoofdredacteur Mathijs Groenewoud. In augustus 2018 droeg Groenewoud het stokje over aan Joachim van der Marck die als enige in dienst was. Eind vorige maand liep zijn contract af. “We hebben goede jaren achter de rug,” vertelde Van der Marck eerder aan Het Parool. “Maar het was ook behoorlijk zwaar. Ik deed alles in mijn eentje.”

Volgens Groenewoud is er zeker plek voor een dergelijke website in Amsterdam. “Vroeger kon je over amateurvoetbal lezen in de dagbladen, maar die zijn gestopt met hun amateurbijlages. Door onze komst, ruim zeven jaar geleden, ging het amateurvoetbal weer leven. Zonder de website weten mensen alleen wat er bij hun eigen club speelt.”