Webbank Bunq pakt toch geld van buiten en wordt in één klap ‘eenhoorn’

Bunq doet bankzaken alleen online of via een app. Beeld ANP

Bunq behaalt die eenhoornstatus, die in de techwereld geldt als de waarde van een bedrijf boven 1 miljard dollar ligt, door 193 miljoen euro groeigeld op te halen bij de Britse investeerder Pollen Capital.

Met het investeringsgeld wil het bedrijf zijn positie in Europa versterken en uitbreiden naar nieuwe landen. Een deel van de investering is meteen al gebruikt voor de overname van de Ierse branchegenoot Capital Flow, dat actief is met kredieten voor het midden- en kleinbedrijf.

Het is de eerste keer dat Bunq buiten de deur geld ophaalt. Tot nu toe zorgde de in 2012 opgerichte bank zelf voor groeikapitaal. Zo investeerde oprichter Ali Niknam sinds de oprichting bijna 99 miljoen eigen geld in het bedrijf, vooral om de aanhoudende verliezen af te dekken en groei te financieren. Niknam heeft zijn vermogen te danken aan de eerder door hem opgerichte webhoster TransIP en investeringen in de datacenterwereld.

Nier afstaan

Tot voor kort dacht Niknam niet aan geld van buiten, uit angst daarvoor de ideologie van het bedrijf te moeten aantasten. Liever zou hij een nier afstaan dan zich tot durfkapitaal te wenden, zei de oprichter ooit tegen Het Financieele Dagblad.

Maar de hoeveelheid investeringsgeld die nu, vanwege de lage rente, in de techbranche rondwaart, gekoppeld aan de mogelijkheid om gunstige voorwaarden te stellen bij zulke investeringen heeft hem van gedachten doen veranderen. Welke invloed en belang Pollen in het bedrijf krijgt, is niet bekend gemaakt.

Bunq is inmiddels in dertig landen actief, voornamelijk in Europa. Het beheert inmiddels voor meer dan een miljard euro aan vermogen van klanten.

In negen jaar is nog nooit winst gemaakt, wat niet ongebruikelijk is in de techbranche. Zo draaide Bunq in 2019 13,9 miljoen euro verlies. Volgens de bank is vorige maand voor het eerst een winstgevende maand afgesloten en wordt verwacht dit jaar quitte te spelen.

Met de investering voegt Bunq zich in een rijtje grootophalers. Eerder dit jaar haalden onder meer fintech-branchegenoot Mollie 665 miljoen euro en berichtengigant Messagebird in totaal 830 miljoen euro op bij investeerders.