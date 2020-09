‘We zijn méér dan idioten die de stad opruimen’

Ze trekken de stad door, op zoek naar troep om op te ruimen op deze World Cleanup Day.

Passie en frustratie liggen lijnrecht in elkaars verlengde. Hardrockers Jaco de Swart en Kees van Ekeren (beiden 31) schakelen vrijelijk tussen de woorden gepassioneerd en gefrustreerd als ze antwoord geven op de vraag waarom ze eigenlijk drie hele dagen achter elkaar door de stad slenteren op zoek naar vuil om op te ruimen.

Omdat het zo’n zooitje is in de stad, zegt De Swart. “We willen niet van die jongens zijn die domweg lopen te haten tegen mensen die niet nadenken als ze hun sigarettenpeuk op straat gooien. Ik begrijp het niet, dat mensen dat doen, maar ik wil mijn gepassioneerdheid ook niet laten verpesten door de frustraties die ik daarover voel.”

Cleanup Day

En dus besloten de twee iets te doen aan de troep en het zwerfvuil op straat. Niet alleen op hun eigen stoepje, in hun eigen straat of in hun eigen buurt, maar, voor zover mogelijk, in heel Amsterdam. En niet alleen zaterdag, als het World Cleanup Day is, maar ook ervoor en erna. Zo liepen ze vrijdagochtend al op het eerste deel van de route die ze hadden uitgezet door de stad: de hele binnenring langs, vanaf de Houthavens over de Nassaukade, richting Leidseplein.

Deze zaterdag hebben ze hun plannen aangepast, zegt Van Ekeren. “We hadden op de Nassaukade een beetje weinig aanspraak. Want we zijn dan alleen maar twee idioten die de stad schoonmaken, maar het is ook de bedoeling dat het meer is, waar we onze vrije tijd voor opofferen.”

‘Contact maken’

De aangepaste route blijkt een schot in de roos: in Oost hebben de schoonmakers aanspraak. De Swart: “Contact maken, daar draait het ook om. Er zijn zoveel mensen die zich niet bewust zijn van waar we met deze wereld mee bezig zijn. Iedereen koopt maar, maakt gebruik van verpakkingsmaterialen die vervolgens in het milieu terechtkomen. Door zelf dan maar te gaan schoonmaken ontstaat er een interactie, we krijgen leuke reacties. Daar is het ons om te doen.”

Dus lopen de twee, in het gezelschap van vijf medevrijwilligers, deze zondagmiddag het Beukenplein in Oost op te ruimen. Gewapend met grijpers en vuilniszakken worden het plein en de omliggende straten minutieus opgeruimd. Een van de helpers is Athul Muralidhar (25), natuurkundige en afkomstig uit India. “Natuurlijk help ik graag, ik woon hier, dus ik heb een verantwoordelijkheid. Bovendien: ik kom uit een land waar sloppenwijken zijn, die zó vies zijn. Dat dient voor mij als voorbeeld: zo mag Amsterdam niet worden.”

Dat wat ze doen is helaas maar een druppel op een gloeiende plaat, zegt Van Ekeren. “Je wilt bijna niet denken aan het grotere plaatje. Mensen bewust maken, daar draait het om. En bovendien: het is leuk, je kijkt op een andere manier naar de stad om je heen. Schoonmakend over straat is bijna een vorm van mindfulness.”