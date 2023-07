We moeten het nodig hebben over het Amsterdamse afval: waarom scheiden we dat niet?

Amsterdam en zijn afval, het is al jaren een ongelukkig huwelijk. Daarom buigen we ons deze zomer in een serie over de puinhoop die onze stad soms is. In deze eerste aflevering antwoord op de vraag: waarom scheiden wij Amsterdammers ons afval niet?

Ze zijn Nederlands kampioen afval scheiden en daar zijn ze trots op in Horst aan de Maas. Op de website van de gemeente in Noord-Limburg blijft niet onvermeld dat ze zoveel plastic, groenafval, papier en nog veel meer apart houden dat ze van alle gemeenten met het minste restafval blijven zitten. In 2021 ging hier maar zo’n 4 procent van het huisvuil naar de verbrandingsoven, wat het duurste is en het minst duurzaam. Ter vergelijking: in Amsterdam was dat 66 procent.

Per inwoner stuurden de Noord-Limburgers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 24,2 kilo restafval naar de afvalverbranding, zo’n 2,5 vuilniszak per jaar. In Amsterdam was dat meer dan tien keer zoveel: 246,1 kilo per Amsterdammer. Het verschil vertaalt zich in een veel hogere afvalstoffenheffing. In Horst aan de Maas betaalt een meerpersoonshuishouden dit jaar 238 euro. In Amsterdam is dat met 459 euro bijna het dubbele.

Grootste ergernis

Amsterdam en zijn afval, het is al jaren een ongelukkig huwelijk. Daarom buigen we ons deze zomer in een serie over de Amsterdamse augiasstal. In de stad is het al jaren een open zenuw: afgaande op het aantal meldingen bij de gemeente is de verrommeling van het straatbeeld de grootste ergernis onder Amsterdammers. Veruit de meeste klachten gaan over afval – van zwerfvuil op straat, tot volle of kapotte vuilcontainers en gedumpt grofvuil.

Natuurlijk is de afvalidylle van zestien dorpen in Noord-Limburg onvergelijkbaar met de problemen van een grote stad. Met zoveel Amsterdammers dicht op elkaar in kleine woningen zonder ruimte voor een hele milieustraat van verschillende afvalbakken. En met zoveel stedelingen, toeristen en dagjesmensen die zich anoniem en onbekommerd door de stad bewegen en vorig jaar 13.000 ton rommel achterlieten in de prullenbakken én op straat – de gemeente spreekt van ‘veegvuil’. En met zoveel horeca (fastfood!) en andere bedrijven die op hun eigen manier verrommeling meebrengen.

Laten we eens beginnen bij het huisvuil. Dat is met 312.000 ton de grootste afvalbron en ook al jaren een hoofdpijnportefeuille voor het stadsbestuur. Na vergeefse pogingen om de vuilnisophaal op orde te brengen, werd de verantwoordelijke ambtelijke dienst in 2021 onder verscherpt toezicht geplaatst. Het Amsterdamse afvalbedrijf AEB, voor honderd procent eigendom van de gemeente, werd in de zomer van 2019 voor de rand van de afgrond weggetrokken. De kosten lopen intussen hoog op, zoals blijkt uit de snelle stijging van de afvalstoffenheffing. In 2020 was een meerpersoonshuishouden in Amsterdam nog 368 euro kwijt, nu is dat dus ruim 90 euro meer.

Wat zit er dan zoal in het Amsterdamse afval? Behalve de 228.000 ton aan restafval die in ondergrondse vuilcontainers en vuilniszakken op straat zijn achtergelaten, kwamen Amsterdammers in 2022 tot 44.000 ton grofvuil. Daarbovenop kwam wel degelijk wat gescheiden afval: zo kwam er 19.000 ton binnen aan papier en karton. In de glasbakken kwam 17.000 ton terecht en in textielcontainers 3000 ton. Hier en daar wordt gft ingezameld: 865 ton in totaal.

Containers voor luiers

Terug naar Limburg. Onvergelijkbaar met Amsterdam dus, maar kunnen we hier toch wat inspiratie opdoen? In Horst aan de Maas staan aparte containers voor textiel, maar ook voor luiers. Plastic wordt apart opgehaald. Het vele tuinafval mag naar een recyclingbedrijf en naar 1250 bladkorven, die niet te missen zijn op straat. Het bloeiende verenigingsleven verdient wat bij door oud papier op te halen. En wat het meest opvalt: het keukenafval wordt twee keer per week opgehaald in emmers.

Dat is een waardevolle grondstof waar de bodemverbeteraar compost van wordt gemaakt. De nattige etensresten zijn bovendien zwaar, waardoor ze extra duur zijn als ze in het restafval belanden. Horst aan de Maas wil het zijn inwoners zo makkelijk mogelijk maken, zegt afvalcoach Vera van Huët. “Een stukje service, ook omdat de etensresten na een week bijna een eigen leven gaan leiden.”

Opmerkelijk is verder dat de huishoudens in Horst aan de Maas apart betalen voor restafval. Daarvoor kopen ze in de supermarkt speciale vuilniszakken voor 1,70 euro per stuk. Het is een extra stimulans om het afval grondig te scheiden, zegt Van Huët. Er zijn zeker huishoudens die minder etensresten of plastic apart houden, weet zij, niet iedereen is zo fanatiek. “Dat mag, maar dan ben je een dief van je eigen portemonnee.”

Touw, kaarsen en koffiecups

Dat motiveert de inwoners dus om veel meer goed te recyclen grondstoffen in aparte bakken te stoppen. In Horst aan de Maas worden per persoon zeventig keer zoveel etensresten uit het afval gehaald, maar ook drie keer zoveel papier, twee keer zoveel plastic en twee keer zoveel textiel als in Amsterdam.

Het valt nog niet mee om te bedenken wat er nog wel in de vuilniszak met restafval terechtkomt. Van Huët noemt een stuk touw, kaarsen, handschoenen van plastic of rubber, vochtige doekjes, koffiecups, een kapotte paraplu en een versleten deurmat. Verder kunnen we denken aan kapot servies- en speelgoed, stofzuigerzakken en kattenbakvulling.

De afvalcoach beseft maar al te goed dat een systeem dat goed werkt in zestien dorpen nou niet zomaar geschikt is voor Amsterdam. “Het doet ook wel wat met het straatbeeld,” zegt Van Huët. Daar moet ook maar plek zijn voor al die keukenafvalemmers, luiercontainers, bladkorven en kliko’s voor PMD – plastic, metaal en drankenkartons.

Als het weggooien van een vuilniszak 1,70 euro kost, komt in Amsterdam allicht iemand op het idee dat je die zak net zo makkelijk in de gracht kiepert of in een voor ander afval bestemde container. Toen de stad in de jaren negentig nog gft ophaalde, wilden boeren de uit Amsterdam afkomstige compost niet meer hebben omdat er zoveel ander afval tussen zat. Horst aan de Maas heeft weinig last van afval dat wordt gedumpt. Sociale controle helpt enorm om afvalscheiding een succes te maken, zegt Van Huët. “Dat dorpse. Men let op elkaar en spreekt elkaar aan als iemand zich vergist in de dag dat een container wordt buitengezet.”

Een man gooit zijn afval weg op de Prinsengracht. Beeld Ramon van Flymen

Champions Leagueniveau

Inmiddels is Horst aan de Maas trots dat het zich Nederlands kampioen afval scheiden kan noemen, zegt wethouder Thijs Kuipers (D66). “We blijven vieren dat we tot op Champions Leagueniveau zijn opgeklommen, maar we moeten het ook blijven onderhouden.” Het gevaar van een neerwaartse spiraal is levensgroot, zegt Kuipers. “Als afvalscheiding versloft, worden meer partijen met grondstoffen afgekeurd vanwege de vervuiling die erin zit. Dan gaan de kosten omhoog en wordt het afval minder vaak opgehaald, waarna het scheidingsniveau nog verder achteruitgaat.”

Van Huët weet nog goed hoe sceptisch ze zelf was toen Horst aan de Maas na een gemeentelijke herindeling in 2012 veel meer afval ging scheiden. Alle dilemma’s zijn toen aan de inwoners voorgelegd, zegt wethouder Kuipers. “Een soort burgerberaad avant la lettre. Maar we moeten het blijven uitleggen. Met de nota voor de afvalstoffenheffing sturen we ook altijd een flyer mee: omdat jullie zo goed scheiden, kunnen we het afval ophalen met zoveel service en zulke lage kosten.”

Mooimakers

Wethouder Kuipers is ervan overtuigd dat de bewuste omgang met afval zorgt voor meer betrokkenheid bij het dorp. “Het maakt mensen mede-eigenaar van hun omgeving, wat het samengevoel verder versterkt.” Van Huët vertelt hoe vrijwilligers hun dorpen schoon houden met behulp van prikstokken, hesjes en speciale vuilniszakken die ze kunnen aanvragen bij de gemeente. Zij worden Mooimakers genoemd en sinds corona is hun aantal opgelopen van vijftig naar 540.

“Wat hier werkt hoeft in Amsterdam niet te werken, of niet op dezelfde schaal,” zegt Van Huët. De verschillen zijn groot, maar ook Amsterdam heeft wel buurten met laagbouw of eengezinswoningen. “Je kunt de krenten uit de pap vissen, al is het maar in bepaalde wijken. Iedere stap is er één.”

Amsterdam gaat meer gft scheiden Amsterdam gaat langzaam maar zeker over op methoden die in de rest van Nederland een succes zijn gebleken. Na tientallen jaren gaat de stad weer meer gft scheiden. Want inderdaad, dat is zwaarder terwijl uit steeds meer onderzoek blijkt dat het een mooie, duurzame grondstof is. Het keukenafval wordt net als in Horst aan de Maas apart gehouden van het tuinafval waarvoor ook hier korven komen op straat. Over het Amsterdamse afval wordt komend jaar een burgerberaad gehouden. Vanaf 2024 komen er in Amsterdam tienduizend minicontainers per jaar bij voor gft. In buurten met veel hoogbouw komen grotere bakken, die in het Oostelijk Havengebied en op IJburg al staan – 500 tot 800 per jaar. Per 2030 kan daarmee driekwart van de Amsterdammers zijn groenafval weer apart houden.