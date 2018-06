We Are Here wil geen gebruik maken van 24-uursopvang

Dat zegt een woordvoerder van de groep tegen AT5. Eerder kondigde een meerderheid in de Amsterdamse raad, inclusief D66, aan dat het 24-uursopvang wil voor uitgeprocedeerden, in afwachting van een landelijke oplossing voor deze groep.



De groep asielzoekers trekt al jaren van kraakpand naar kraakpand. Maandag 4 juni moeten ze uit de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat zijn. De leegstaande panden van woningcorporatie Ymere werden twee maanden geleden gekraakt.



De woordvoerder zegt in de video dat We Are Here de 24-uursopvang niet wil omdat hij bang is dat ze na zes maanden toch weer terug de straat op moeten, of naar een detentiecentrum. Dat gebeurde eerder in de Vluchthaven, de voormalige gevangenis aan de Havenstraat. "Dat willen we niet herhalen."



We Are Here weet nog niet waar ze na maandag heen zullen gaan.



