We Are Here vindt tijdelijk onderdak in Bowling Noord

Het is daardoor voor We Are Here steeds moeilijker een onderkomen te vinden, zegt Jone. "De afgelopen jaren maakte niemand zich druk om ons, maar nu is alles wat we doen landelijk nieuws."



Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil op korte termijn een 24 uursopvang openen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar die laat nog even op zich wachten.



De ongedocumenteerden van We Are Here hebben aangegeven dat ze hier geen gebruik van willen maken. "We willen een definitieve oplossing voor onze situatie," zei een woordvoerder.



