We Are Here vecht opnieuw ontruiming aan

Ze vechten het besluit van burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen aan over de voorgenomen ontruiming van het door hen gekraakte pand.



Eenhoorn besliste vorige week dat de krakers uiterlijk maandag om 12.00 uur weg moeten uit het gebouw aan de Groen van Prinstererlaan. De groep trok hier op 5 juni in nadat ze de eerder gekraakte woningen aan de Rudolf Dieselstraat in Oost hadden verlaten.



Niet welkom

Amstelveen liet al direct weten dat ze niet welkom zijn in de buurgemeente en de eigenaar van het gebouw deed aangifte, waarop het Openbaar Ministerie (OM) een ontruiming aankondigde.



Volgens Eenhoorn had We Are Here tot afgelopen woensdag de gelegenheid een kort geding aan te spannen. Dit is niet gebeurd, waarop de aankondiging tot ontruiming van komende maandag volgde.



We Are Here liet daarop weten dat ze dachten dat er aan een oplossing werd gewerkt en dat ze daarom niet naar de rechter waren gestapt. Dat deden ze vervolgens alsnog.



Het kort geding dient om 10.00 uur bij de rechtbank in Amsterdam.



