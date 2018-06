We Are Here probeert pand te kraken op Weesperzijde

Dat bleek bij aankomst echter bewoond, waardoor de groep moest afdruipen. Dat gebeurde zondag ook al, toen een pand op de Hoogte Kadijk bewoond bleek.



Ter plaatse trof de politie 15 man voor het pand aan. Er zou binnen wat duw- en trekwerk hebben plaatsgevonden waarbij iemand een schram heeft opgelopen, meldt de politie. Deze persoon gaat hiervan aangifte doen.



Geen vernielingen

Aan de buitenzijde van het pand zijn geen vernielingen waargenomen. In het pand zijn een aantal deuren beschadigd.De politie heeft het pand doorzocht om te kijken of niemand zich heeft verstopt.



De politie stelt een onderzoek in naar de verdachten die verantwoordelijk zijn voor van de schram en de vernielingen die binnen hebben plaatsgevonden. Aan de eigenaar van het pand wordt verzocht om passende maatregelen te nemen om kraken van het pand te voorkomen.



Verlaten

We Are Here moest maandag uiterlijk om 12 uur 's middags de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat in Oost verlaten. Daar zitten ze al sinds begin april.



De groep heeft al aangegeven die uitspraak te respecteren en te vertrekken uit Oost. Waar naartoe is raadselachtig. Woordvoerder Khalid Jone geeft tegenover Het Parool aan dat het steeds ingewikkelder wordt een nieuwe plek te vinden.



"De afgelopen jaren maakte niemand zich druk om ons, maar nu is alles wat we doen landelijk nieuws."



