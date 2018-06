We Are Here naar opvang Havenstraat

We Are Here onttrok zich altijd aan de nachtopvang, om hiermee druk te houden op de gemeente en landelijke politici, zodat een 24-uursopvang zou worden geopend.



Amsterdam heeft inmiddels beloofd om deze gewenste opvang te realiseren, maar wethouder Rutger Groot Wassink weet nog niet wanneer die open gaat.



Onrust

Eerder op de dag werd We Are Here door de rechter uit het gekraakte onderkomen in Amstelveen gevonnist. De rechter woog mee dat de groep de afgelopen weken tot twee keer toe een bewoond gebouw had betreden, een 'vergiskraak' die gelijk staat aan huisvredebreuk. De onrust waarmee dat gepaard ging, de tegenacties die dit uitlokte en de overlast die We Are Here veroorzaakte werden simpelweg te groot, oordeelde de rechter. Het kraken moest stoppen.



Ook zijn steeds minder leegstaande gebouwen beschikbaar. Bureau's die anti-kraakbewoning aanbieden, doen goede zaken sinds de aandacht voor We Are Here is opgelaaid.



Of de activisten van We Are Here in de BBB-locatie Havenstraat zullen blijven tot de 24-uursopvang de deuren opent, kon Sax niet zeggen. Maar voorlopig zit de groep dan eindelijk op de plek waar Amsterdam hen al die jaren wilde hebben.