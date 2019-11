We Are Here moet oude supermarkt Zuidoost per direct ontruimen

We Are Here demonstreerde vorig jaar om solidariteit te vragen voor de situatie van de vluchtelingen. Beeld ANP

De groep ongedocumenteerden moet woensdag voor 9.00 uur weg zijn, omdat ze niet hebben voldaan aan de eisen voor een brandveilig pand.

Volgens Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks is dat We Are Here niet aan te rekenen, aangezien zij niet over die middelen beschikken. Daarom organiseren zij samen met de jongerenorganisatie van Bij1 en Humanities Rally UvA woensdag om 8.30 uur een demonstratie uit solidariteit met de ongedocumenteerden bij het Leksmondpleinhof.

‘Het grootste gedeelte van de groep komt überhaupt niet in aanmerking voor de opvang en heeft dus helemaal niets. Geen bed, geen bad, geen brood. En niets om te doen, want werken mogen ze ook al niet. Dit is mensonterend’, aldus Dwars in een persbericht.

Begin september kraakte de groep ongedocumenteerden het pand. Toen verbleven er ongeveer vijftig mensen in het pand.