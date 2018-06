We Are Here moet maandag weg uit woningen in Oost

De groep, die hoofdzakelijk bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft aangegeven gehoor te zullen geven aan de oproep van de rechter.



Zondag poogde de groep een nieuw pand te kraken op de Hoogte Kadijk in het centrum. Er bleken echter mensen in het pand te wonen.



Waar de groep heen gaat nadat zij de woningen in Oost hebben verlaten, zei woordvoerder Khalid Jone van de groep zondag nog niet te weten.



In totaal worden nu vier locaties in de stad bezet door leden van We Are Here. Vorige week zondag werd nog een kantoorpand in de Tomasso Albinonistraat in Zuid gekraakt door een aantal vrouwen.



Nieuwe college

Het nieuwe college van Groenlinks, D66, PvdA en SP wil, ondanks weerstand uit Den Haag, 24-uursopvang gaan aanbieden voor de veelal uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here. De groep is echter niet van plan daar gebruik van te maken.



De nieuwe opvang biedt voor maximaal anderhalf jaar een oplossing. Daarna moeten asielzoekers meewerken aan een terugkeer naar het land van herkomst, terwijl dat juist niet is wat We Are Here wil. Jone vreest dat hij en leden van z'n groep na zes maanden terug de straat op moeten of vastgezet worden.



Lees verder: Hoofdpijndossier We Are Here in 7 vragen