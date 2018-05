We Are Here moet 4 juni uit Rudolf Dieselstraat weg zijn

De rechter besloot eerder dat de groep uitgeprocedeerde asielzoekers tot 1 juni in de Rudolf Dieselstraat mocht blijven. De gemeente geeft We Are Here een paar dagen tot ze definitief uit de panden moeten zijn.



"Dat is vooral om praktische redenen," laat de woordvoerder van de gemeente weten. "Als we het ultimatum op maandag stellen, volgt niet direct een weekend."



Ingrijpen

De woordvoerder denkt dat ingrijpen van de politie niet nodig zal zijn. "In het verleden heeft de actiegroep de gekraakte panden altijd vrijwillig verlaten. Ik denk dat ze dat nu ook weer gaan doen."



De leegstaande panden van woningcorporatie Ymere werden twee maanden geleden gekraakt. Het is de bedoeling dat de woningen gesloopt worden om plaats te maken voor vier nieuwe appartementengebouwen.