We Are Here-lid gearresteerd na huisvredebreuk Weesperzijde

Het gaat om een lid van de krakersbeweging We Are Here.



De man wordt verdacht op 4 juni een bedrijfspand aan de Weesperzijde te hebben betreden tijdens een poging tot kraak. Binnen vonden toen volgens de politie "wat schermutselingen" plaats. Daarbij liep een persoon een schram op en werden enkele deuren vernield.



Vrijwillig melden

De groep We Are Here was die dag uit de gekraakte woningen in Oost vertrokken, en was op zoek naar een nieuw onderkomen.



De politie laat weten dat het lastig was de man op te sporen, omdat hij geen vaste verblijfplaats heeft. Na meerdere verzoeken aan de man om zich vrijwillig te melden heeft de politie andere middelen ingezet op hem op te sporen. Na toestemming van de officier van justitie is de verdachte dinsdagochtend in de Frans Duwaerstaat aangehouden.