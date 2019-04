We Are Here kraakt pand Uilenstede

Dat laat de groep weten op Facebook. De groep vluchtelingen woonde sinds februari aan het Bijlmerplein.



Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen zegt de kraakactie af te keuren. "Kraken is verboden in Nederland. Het college wil dan ook dat de krakers het pand zo snel mogelijk verlaten."



Niet welkom

Volgens de burgemeester gaat het om uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben om in Nederland te verblijven. Hij zal het pand woensdag bezoeken om de krakers te laten weten dat ze niet welkom zijn en dat in Amstelveen geen 24 uursopvang is.



"Uiteraard laten we deze mensen in Amstelveen niet verkommeren. We hebben in Nederland de dienst Terugkeer en Vertrek waar de gemeente de krakers graag mee in verbinding stelt." Het is de tweede keer dat We Are Here een pand in Amstelveen kraakt. De vorige keer bepaalde de rechter dat ze het pand moesten verlaten.



Vanaf 1 juli gaat Amsterdam de 24 uursopvang van ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden organiseren. De gemeente heeft daartoe op dit moment zeven locaties aangewezen voor de opvang van in totaal 500 ongedocumenteerde asielzoekers.