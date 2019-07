We Are Here kraakt pand Indische Buurt

Leden van We Are Here. Beeld ANP

Op een foto is een spandoek te zien met daarop de tekst ‘Geen vluchteling op straat’.

We Are Here is een groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die al jaren rondtrekt in Amsterdam en Amstelveen, van kraakpand naar kraakpand.

De groep was niet zondagmiddag bereikbaar voor commentaar.

Vanaf 1 juli zijn er zes verschillende nieuwe 24-uursopvanglocaties in Amsterdam in gebruik genomen om ongedocumenteerde mensen op te vangen, met plaats voor 238 bedden. Het is onduidelijk of deze locaties onvoldoende plek bieden voor de groep.