We Are Here kraakt pand in de Weesperbuurt

Aan de gevel van het pand heeft de groep die uit mannen en vrouwen bestaat een spandoek opgehangen. Daarop staat: 'No one chooses to be a refugee'.



Afgelopen dinsdag werd bekend dat de vrouwengroep van We Are Here het door hun gekraakte pand aan de Leidsegracht moet verlaten. Een ontruiming wordt voorbereid. Dat bepaalde de rechter.



Volhouden

De groep We Are Here wil de burgemeester ervan overtuigen dat hun asielverzoek alleen om bureaucratische reden is afgewezen en omdat de IND uitgaat van 'restrictief beleid en anti-migratiesentimenten'. Dat een deel van de groep na lang volhouden alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen zien ze als het bewijs daarvoor.



Al zes jaar trekt We Are Here, in wisselende samenstellingen, al krakend door de stad. Eerder kraakte de vrouwengroep al een gebouw aan de Burgemeester Roëllstraat in West en in de Eerste van Swindenstraat in Oost.



Lees verder: De groep asielzoekers die zich We Are Here noemt, trekt al vijf jaar van kraakpand naar kraakpand. Hoe overleven ze? Wie helpt ze?