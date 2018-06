We Are Here kraakt pand in Amstelveen

Dat laat een woordvoerder weten.



De groep hoopt voorlopig in het leegstaand kantorenpand op nummer 114 te kunnen blijven, zodat ze onder meer 'de tijd hebben te werken aan onze asielprocedures'.



De groep moest maandag om 12.00 uur de woningen in de Rudolf Dieselstraat in Oost verlaten die ze sinds eind maart bezetten. Later die dag trokken ze naar de oude bowlingbaan op het Buikslotermeerplein in Noord.



24 uursopvang

Zondag probeerde de groep al een onderkomen te kraken op de Hoogte Kadijk en maandag op de Weesperzijde. In beide panden bleken mensen aanwezig. Het betrekken van de woningen in de Rudolf Dieselstraat in maart ging ook niet zonder ophef.



Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil op korte termijn een 24 uursopvang openen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de We Are Here-groep heeft echter aangegeven dat ze hier geen gebruik van willen maken. "We willen een definitieve oplossing voor onze situatie," zei een woordvoerder.