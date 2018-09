We Are Here kraakt kapperszaak in Noord

We Are Here trekt al zes jaar in telkens wisselende samenstelling door de stad, in de hoop aandacht te vestigen van hun situatie als ongedocumenteerd vluchteling. Veel van hebben helemaal geen papieren of worden niet teruggenomen door hun land van herkomst.



De groep neemt geen genoegen met de bed-bad-brood-voorziening die Amsterdam biedt, omdat ze die overdag zouden moeten verlaten. De 24-uursopvang die het nieuwe college afsprak is op zijn vroegst pas begin volgend jaar klaar.



Dat is niet geheel zinloos: volgens de schrijver van de in Noord verspreidde briefhebben 113 leden van het collectief inmiddels toch een verblijfsvergunning gekregen. Voormalig woordvoerder van We Are Here Khalid Jone kreeg er in juli na zestien jaar procederen een.



Lees verder: De groep asielzoekers die zich We Are Here noemt, trekt al vijf jaar van kraakpand naar kraakpand. Hoe overleven ze? Wie helpt ze?