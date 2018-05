We Are Here kraakt kantoorpand Zuidas

Volgens de zegsman hebben ze een aantal weken op straat gebivakkeerd voor ze met hulp van sympathisanten hun nieuwe onderkomen op de Zuidas binnen zijn gedrongen.



Kwetsbaar

We Are Here, een groep van (veelal) uitgeprocedeerde asielzoekers, zwerft sinds 2012 door de stad uit protest tegen de bed-bad-broodregeling. Die is onvoldoende, betogen ze. Zeker voor vrouwelijke vluchtelingen: "Ze staan elke dag om 09.00 uur weer op straat. Dat maakt vrouwen afhankelijk en kwetsbaar voor misbruik."



Het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil, ondanks weerstand uit Den Haag, werken aan een permanente opvang voor We Are Here en andere asielzoekers in de stad. Staatssecreataris van Immigratie Mark Harbers noemde dat deze week 'onverstandig'.



Rudolf Dieselstraat

In april was de groep landelijk nieuws toen meerdere huurwoningen in de Rudolf Dieselstraat gekraakt werden. Het kwam tot ongeregeldheden tussen We Are Here en tegendemonstranten van actiegroep Identitair Verzet.



De We Are Here-leden die nog in de woningen op de Rudolf Dieselstraat zitten moeten die uiterlijk op 1 juni verlaten hebben.



Lees verder: Hoofdpijndossier We Are Here in 7 vragen