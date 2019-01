We Are Here doet oproep tegen uitzetting Soedanees (25)

Het probleem is dat niet gemonitord wordt wat er gebeurt met mensen die worden teruggestuurd

De uit de Soedanese stad Darfur afkomstige Mehimmid verblijft al jaren zonder documenten in Nederland en leefde her en der in Amsterdam samen met de groep We Are Here. Zijn asielaanvraag werd door de IND geweigerd omdat werd getwijfeld aan zijn verklaring en sinds zeven maanden zit hij in vreemdelingendetentie.



Zware trauma's

Mehimmid, die zou zijn gemarteld in Soedan en tevens kampt met zware trauma's, zou mogelijk zijn leven niet zeker zijn in Soedan. "Twee eerdere Soedanezen van de niet-moslim gemeenschap die zijn uitgezet lijken niet goed terechtgekomen," zegt Terpstra.



Er doen verhalen de ronde dat zij worden vastgezet en gemarteld. "Het probleem is dat niet gemonitord wordt door de Nederlandse staat wat er gebeurt met mensen die worden teruggestuurd naar Soedan. Zo blijven we in het ongewisse over hun toekomst," aldus Terpstra.



We Are Here hoopt dat de uitzetting kan worden verhinderd, omdat Amnesty International nog onderzoek doet naar het vluchtverhaal van Mehimmid. 'Er wordt nog gewerkt aan het verzamelen van nieuwe bewijzen om het vluchtverhaal van deze man verder te ondersteunen, het feit dat hij afkomstig is uit Darfur wordt niet in twijfel getrokken.'