Wc's op Amsterdamse stations worden verbeterd

Winst voor de beweging die meer openbare toiletten wil: op de NS-stations Duivendrecht, Lelylaan, Weesp en Zaandam zijn vanaf 2020 vernieuwde genderneutrale wc's. Op Lelylaan was nog helemaal geen wc, op de andere stations worden de wc's gemoderniseerd zodat je er contactloos kunt betalen en ze toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.



Stationshuiskamers

Het plan is onderdeel van een landelijke verbetering van treinstations. Ook onderdeel daarvan is de groei van het aantal Stationshuiskamers, bijvoorbeeld op Muiderpoort. Dat zijn koffiezaakjes waar je, in tegenstelling tot bij de oude Kiosk, kunt zitten terwijl je op de trein wacht.



Station Rai en Bijlmer Arena worden verbeterd tussen 2022 en 2023. Het is nog niet duidelijk wat daar precies beter moet, laat een woordvoerder van de NS weten. Maar er zijn signalen dat de stations gemoderniseerd moeten worden. De NS gaat daarvoor ook in gesprek met ondernemers uit de stad.



De verbouwing van Station Zuid moet dit jaar beginnen. De oplevering staat gepland in 2028. Het project Zuidasdok moet het station uiteindelijk een oppervlakte van 5400 vierkante meter geven, ruim drie keer zoveel als het nu is. Ook komen er zes in plaats van vier sporen.