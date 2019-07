Waterzuivering hard geraakt door problemen afvalverbranding AEB

De afvalverbrandingsinstallatie van AEB in het Westelijk Havengebied. Beeld Floris Lok

Het slib komt uit de rioolwaterzuivering en bestaat uit de restanten van alles wat in Amsterdam en ver daarbuiten door de wc is gespoeld of door het afvoerputje is gegaan. Nadat de bruikbare grondstoffen eruit zijn gezuiverd, wordt het zuiveringsslib normaal gesproken bij AEB verbrand.

Maar omdat AEB meer dan de helft van zijn afvalovens stillegt om de veiligheid onder controle te krijgen, is er onvoldoende capaciteit om ook het slib weg te werken. Het waterschap gaat het voorlopig opslaan, maar weet nu al dat die mogelijkheden over een maand zijn uitgeput.

Het gaat om grote hoeveelheden: elke dag 250 ton, acht vrachtwagens. Het gaat ook niet alleen om rioolslib uit Amsterdam, maar van elf rioolwaterzuiveringen uit het hele gebied van Amstel, Gooi en Vecht.

Slib

Als alle mogelijkheden om slib tijdelijk op te slaan zijn benut, ziet dijkgraaf Gerhard van den Top geen uitweg meer. Het waterschap is koortsachtig in gesprek over een oplossing met collega-waterschappen, het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, toezichthouders en de provincies. “Wij zeggen tegen de instanties: help ons, want anders lopen wij vast.”

Het probleem is dat Nederland toch al een tekort heeft aan slibverwerkers. Voor Amstel, Gooi en Vecht rest daarom over een maand een keuze uit twee kwaden. De waterzuivering stokt en Amsterdam kan zijn rioolwater niet meer kwijt, of het slib wordt in het Noordzeekanaal gestort. “Dat is wat we écht niet willen. We hebben de wettelijke taak om te zorgen voor schoon water en we willen het Noordzeekanaal niet bevuilen.”

Uit gesprekken met het ministerie en de overige waterschappen moet blijken of er toch mogelijkheden zijn om het slib ergens anders tijdelijk onder te brengen of dat het waterschap het op een afvalstortplaats kwijt kan.

Ontheffing

Afgelopen jaren hebben ook andere slibverwerkers ontheffing gekregen om hun overschot te storten. Binnen het Nederlandse afvalbeleid geldt dat eigenlijk als achterhaald, omdat zoveel mogelijk wordt ingezet op recycling van afval tot grondstoffen.

Amstel, Gooi en Vecht heeft zich meteen schrap gezet toen AEB in de problemen kwam en een crisisorganisatie opgetuigd, zegt Van den Top. De waterzuivering en het afvalenergiebedrijf zijn innig verstrengeld. “AEB levert warmte aan de waterzuivering en het slib dat overblijft na zuivering wordt bij AEB verbrand. Als AEB verkouden is, dan hoesten wij mee.”