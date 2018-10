Watersportvrijwilliger Louis de Haan krijgt Amsterdamspeld

Al meer dan 35 jaar zet De Haan zich in voor de watersport in Amsterdam en omstreken. Hij ontfermt zich onder meer over wedstrijd- en toerzeilen, kanoën, motorbootvaren en suppen.



De vrijwilliger is al meer dan tien jaar lid van het Regioteam Noord-Holland van het Koninklijke Nederlandse Watersportverbond. In dit team behartigt hij de belangen van de georganiseerde recreatievaart in Noord.



Ook was hij nauw betrokken bij de organisatie van onder meer het 125-jarig bestaan van het Watersportverbond, Sail 2010 en 2015 en het project 'Sprong over het IJ', waarmee Amsterdam de verbinding van de oversteek over het IJ wil verbeteren.



De Amsterdamse speld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en vrijwillig hebben ingezet voor de stad.