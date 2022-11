Waterschapsbelasting gaat in Amsterdam ruim 10 procent omhoog

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Amstel Gooi en Vecht. Beeld Robin van dam/ANP

Een huishouden in een huurhuis met minimaal twee bewoners betaalt in 2023 circa 324 euro waterschapsbelasting, tegen 296 euro dit jaar. Een gezin met twee kinderen in een koophuis is zo'n 375 euro kwijt, tegen 349 euro in 2022. Een alleenstaande in een huurhuis betaalt in 2023 bijna 200 euro (nu net geen 181 euro), in een koophuis ruim 250 euro (nu 233 euro).

Eigenaren van natuurterreinen wacht een veel forsere verhoging, van liefst 58,5 procent. Dit jaar betalen zij 2,24 euro per hectare, volgend gaat dat tarief naar 3,55 euro.

Woensdag stemde het algemeen bestuur van het waterschap in met de begroting van volgend jaar, inclusief de hogere belastingen. Dat gebeurde in een vergadering waarin de vrees werd geuit dat de komende jaren meer belastingverhogingen zullen volgen, omdat het waterschap kampt met groot achterstallig onderhoud en weinig weerstandsvermogen heeft.

Dubbele afschrijvingen

De waterschapsbelastingen zijn de enige inkomstenbron van het waterschap, dat kampt met grote achterstanden bij het innen daarvan. Dat is een gevolg van IT-chaos bij Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het waterschap. De haperende introductie van een nieuw systeem voor de inning van drinkwatertarieven heeft geleid tot foutieve en soms dubbele afschrijvingen bij bewoners. Het waterschap heeft geen bemoeienis met de drinkwatertarieven en de inning daarvan.

Bij de waterschapsbelastingen is vooralsnog geen sprake van foutieve aanslagen. Door de achterstanden bij het innen kampt de organisatie wel met forse liquiditeitsproblemen. Om te voorkomen dat het te diep in de rode cijfers belandt, moet ook in 2023 geld worden bijgeleend.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft nu al de hoogste schuldenlast van alle waterschappen in Nederland en koerst voor dit jaar af op een tekort van 2,9 miljoen euro. De totale schuldenlast bedraagt ruim 800 miljoen euro, bijna vier keer zoveel als het waterschap jaarlijks netto ontvangt aan belastingen. Andere waterschappen vinden hooguit 2,5 keer zoveel acceptabel.

Zorgen bij provincie

De provincie Noord-Holland is toezichthouder. Daar leven zorgen over de schuldpositie van het waterschap, meldde een woordvoerder van Gedeputeerde Staten op vragen van Het Parool vorige maand: “Wij hebben deze zorgen de afgelopen jaren meermaals aan het waterschap overgedragen. In onze laatste brief over de begroting van het waterschap hebben wij het bestuur geadviseerd nadrukkelijk aandacht te besteden aan het reduceren van de schuldpositie.”