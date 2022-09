Waterschap moet nog meer bijlenen om groter kastekort door it-chaos te voorkomen

Rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Vorige maand sprak waarnemend dijkgraaf Albertine van Vliet-Kuiper in Het Parool nog haar vertrouwen uit dat de achterstanden met belastinginning eind volgend jaar zouden zijn weggewerkt. Maar volgens de jongste planning loopt de inhaaloperatie door tot in het eerste kwartaal van 2026. Dat blijkt uit stukken die het dagelijks bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft gepubliceerd.

Het waterschap is voor zijn inkomsten afhankelijk van belastinginkomsten. Om te grote kasgeldtekorten te voorkomen is volgend jaar een lening van 104 miljoen euro noodzakelijk. In juli werd nog gedacht dat 95 miljoen euro zou volstaan om te verhinderen dat in 2023 de kredietlimiet wordt overschreden die de Nederlandse Waterschapsbank hanteert (minus 45 miljoen). In de eerste helft van volgend jaar moet het waterschap ook 125 miljoen aflossen op in 2022 afgesloten leningen.

IT-chaos bij Waternet

De inningsproblemen zijn een gevolg van IT-chaos bij Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het waterschap. De haperende introductie van een nieuw systeem voor de inning van drinkwatertarieven heeft geleid tot foutieve en soms dubbele afschrijvingen bij bewoners. Ook de cybersecurity is in het geding. Sinds vorig jaar staat Waternet daarom onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bij het incasseren van waterschapsbelastingen zijn vooralsnog geen fouten gemaakt, maar ook daar is sprake van grote vertragingen. Waternet is nu nog bezig met aanslagen over 2020.

Risico op fraude

De managementletter van de accountant bij de jaarrekening van Waternet stelt evenmin gerust. Daarin staat dat het versturen van aanmaningen in ieder geval in de eerste helft van dit jaar haperde. Bovendien slaagde Waternet er niet in de accountant te voorzien van bruikbare dossiers met belastinggegevens en het personeelssysteem. In het betalingsverkeer rondom drinkwaterfacturen is een risico op fraude geconstateerd.

Sommige leden van het algemeen bestuur vrezen dat al deze problemen gevolgen hebben voor het waterbeheer en de kwaliteit van de dijken. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud. Van de 258 kilometer aan dijken in het werkgebied van het waterschap (het grootste deel van Amsterdam, het Gooi en delen van de provincie Utrecht) is slechts 53 procent op orde.

De totale schuldenlast van het waterschap bedraagt zo’n 800 miljoen, bijna vier keer zoveel als het waterschap jaarlijks netto ontvangt aan belastingen. Andere waterschappen vinden hooguit 2,5 keer zoveel acceptabel.

Achterstanden lopen niet verder op

In antwoord op vragen van het CDA stelt het dagelijks bestuur dat de betrouwbaarheid van het nieuwe computersysteem de afgelopen maanden is toegenomen en dat de achterstanden bij het innen van belastingen niet verder oplopen.

Het waterschap voert ‘oriënterende gesprekken’ met belastingkantoren van de overheid, die op termijn de inning zouden kunnen overnemen van Waternet. Die organisatie werd in 2006 opgericht door de gemeente Amsterdam en het waterschap om een einde te maken aan het geruzie tussen verschillende overheidsinstanties belast met waterbeheer.