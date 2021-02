Waterschap: IJs in regio Amsterdam vaak nog onbetrouwbaar

De reddingsbrigade zoeken in een wak bij de Loosdrechtse Plassen. Het blijkt loos alarm te zijn, rond de plassen zijn wel veel mensen door het ijs gezakt. Beeld ANP

Natuurlijk wil dagelijks bestuurder Bea de Buisonjé van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geen spelbreker zijn. Maar op de dag dat veel mensen alleen maar aan ijs en schaatsen kunnen denken, doet ze het toch. “Het waterschap doet van alles voor goed ijs, en wij proberen de aangroei van slecht en gevaarlijk ijs te beperken,” zegt ze. “Maar om diverse redenen zien we dat in deze regio de ijsvorming langzaam op gang is gekomen en dat het ijs op veel plekken niet veilig is.”

Het Waterschap bemoeit zich eigenlijk alleen met water, en niet met ijs, zegt De Buisonjé. Maar door de bijzondere weersomstandigheden is een waarschuwing toch nodig, zegt zij.

Hoge watertemperatuur

Dat heeft vooral te maken met de periode vóór de winterse koude, die een week geleden begon met de komst van sneeuwstorm Darcy. In de maanden hiervoor was het juist relatief zacht buiten. Daardoor is de watertemperatuur relatief hoog.

“Zelfs vlak onder de ijslaag is het water nog geen nul graden. Dat was in de vorstperiodes van 2012 en 2018 anders, toen groeide het ijs veel sneller aan terwijl het toen net zo hard vroor als nu,” zegt De Buisonjé.

Op sommige plekken ligt hierdoor ijs vanwege de koude buitenlucht, maar smelt de ijsvloer aan de onderkant langzaam vanwege het relatief warme oppervlaktewater. “Op veel plekken is het niet veilig.”

Nat weer

Daarnaast was het begin van 2021 ook behoorlijk nat, met veel regen in deze regio, nog een reden waarom het ijs nu minder dik wordt ondanks de strenge vorst. “We moesten zelfs maatregelen nemen om overstromingen te voorkomen, hebben we op 5 februari gemaal Zeeburg nog extra aangezet. Hierdoor is er meer stroming in het water van de Amstel en de grachten,” legt De Buisonjé uit.

Het Waterschap adviseert om in ieder geval de grachten voorlopig nog even te mijden, terwijl het bij IJburg best veilig kan zijn. Een vuistregel om te weten welke sloot, gracht of plas veilig is om op te schaatsen, bestaat helaas niet.

Vorige week stelde het Waterschap de ijsnota in werking, waardoor veel gemalen die water rondpompen, worden stil gezet en sluisdeuren gesloten, om stroming in het water tegen te gaan.