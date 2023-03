Waterpijpcafé in Nieuw-West beschoten en beklad met graffiti op de stoep: ‘oorlog’

Pand aan de Burgemeester de Vlugtlaan werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Beeld Het Parool

Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk, meldt een woordvoerder van de politie. De beschieting van het winkelpand dat recht tegenover winkelcentrum Plein ’40-’45 ligt, gebeurde rond 03.00 uur. Hierbij zijn meerdere kogels afgevuurd, zo is te zien aan de beschadiging aan het waterpijpcafé dat volgens de luifel Pien II heet. Er zijn geen gewonden gevallen.

De bovenburen hebben niets gehoord van de schoten die vier kogelgaten hebben achtergelaten in de glazen pui. Ze wisten tot zondagmiddag zelfs niet van de beschieting. Hun ingang is aan de achterkant van de winkelrij; aan die kant liggen ook hun slaapkamers.

Met plakkaten achter het raam meldt de gemeente dat het pand is gesloten in opdracht van de burgemeester. Ook dit hebben nog niet veel mensen op straat opgemerkt. Een paar jongens die speciaal naar de shishalounge – die volgens hen vorig weekend nog open was – komen, ontdekken pas voor de deur dat ze niet naar binnen kunnen.

De kogelgaten zijn ze niet eens opgevallen. Die vallen ook niet in het oog omdat ze afgeplakt zijn met zwarte stickers in de vorm van vogels die bekend zijn van geluidsschermen langs de snelweg. Achter de ramen is plastic gehangen.

Kapperszaak

Ook collega-winkeliers en medewerkers van horeca in de straat reageren verbaasd. Zij hadden veelal ook nog niet gemerkt dat de shishalounge beschoten en gesloten is. Volgens hen is de lounge hier ongeveer een jaar gevestigd. Eerder zat in dit winkelpand een parfumerie met de naam Pien.

Geschrokken reacties zijn er nauwelijks. De buurt heeft het vaker bij de hand gehad. Verschillende winkeliers en bovenburen beginnen over een kapperszaak schuin tegenover het beschoten pand. Die zaak aan de Slotermeerlaan werd drie jaar terug door de burgemeester gesloten nadat erop was geschoten en een explosief was afgegaan. Inmiddels is de kapper weer open.

De politie heeft zaterdag met een forensisch opsporingsteam sporenonderzoek gedaan en zoekt nog naar getuigen.

