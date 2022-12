Waterpeil in de hele stad verlaagd om een woonboot 105 meter te verplaatsen

Nog steeds kan de woonboot ternauwernood onder de Bantammerbrug door. Beeld Joris van Gennip

Het is passen en meten, centimeterwerk. De woonboot wordt in ministapjes onder de Bantammerbrug door gemanoeuvreerd. Een zuchtje naar links, dan weer even een heel klein stukje terug om een subtiel draaitje te kunnen maken. En vooruit weer, zegt de projectleider, die plat op het dak van de woonboot ligt om de afstand tussen schip en brug heel precies aan de duwschuit erachter en de trekschuit ervoor te kunnen doorgeven via zijn portofoon: “Rustig. Rústig. Nóg iets rustiger.”

Het is duidelijk: als het water van de Geldersekade niet speciaal voor deze tijdelijke verhuizing zeven centimeter omlaag zou zijn gebracht, dan had de boot never nooit niet onder de brug door kunnen varen. En had de boot nooit dat ene rak verder kunnen bereiken, de andere kant van de Bantammerbrug, na 105 meter varen.

Vijf Arena’s vol water

Voor wie nog niet direct onder de indruk is van de verlaging van het waterpeil in de Geldersekade – dit houdt in dat het water niet alleen hier, maar overál in de stad dinsdagmiddag zeven centimeter lager stond dan gebruikelijk. Ter illustratie: er is in de uren voorafgaand aan dit moment 2,7 miljoen kubieke meter water extra afgevoerd met een snelheid van zeven miljoen liter per seconde. Vijf Arena’s vol water. Een absurde vergelijking.

Zonder energiekosten

Het klinkt als een paardenmiddel om een eenvoudige woonboot die in de weg ligt te verplaatsen. Maar dat valt wel mee, zegt Marco Kooiman, projectleider woonboten van het team Bruggen & Kades. “Het is eigenlijk niet meer dan contact houden met Rijkswaterstaat bij het sluizencomplex bij IJmuiden, in dit geval de Spuisluis en het Gemaal.” Bij het tijdstip voor de verplaatsing van de woonboot is rekening gehouden met laagwater op zee. “Een kwestie van de boel openzetten, het water stroomt er vanzelf uit.” Daardoor zijn er geen energiekosten en het gaat snel: het spuien neemt ongeveer tweeënhalfuur in beslag.

Het geeft te denken hoe snel en gemakkelijk je de grachten kennelijk droog zou kunnen leggen. Kooiman benadrukt dat het al grote gevolgen kan hebben als iemand niet omzichtig te werk gaat. “Als het waterpeil te laag wordt, loop je de kans dat een schip met zijn kiel dwars door de Coentunnel vaart. Dat moet je niet hebben.”

24 kliko’s

Terug naar de Geldersekade, van het brute watergeweld naar de subtiliteit van een woonboot die secuur onder een brug door wordt getrokken en geduwd. Dat het woekeren met centimeters is, blijkt ook uit de lading die het schip speciaal voor deze gelegenheid te verstouwen heeft gekregen: er zijn volgens de bewoners onder meer 24 kliko’s aan boord, tot de rand toe gevuld met grachtenwater. Dat gewicht zorgt ervoor dat het allemaal precies past.

De verplaatsing van de woonboot is nodig uit veiligheidsoverwegingen, vanwege de werkzaamheden aan de kades op deze plaats: die verkeren, zoals zoveel bruggen en kades in de stad, in deplorabele conditie. De kademuur wordt deels vernieuwd en er worden bomen geplant.

Moederziel alleen

Veel passanten zullen de woonboot tussen de Bantammerbrug en de Nieuwmarkt kennen: de afgelopen jaren lag het schip er moederziel alleen, verstopt achter roestende damwanden en een afrastering. Eigenares Karianne Derijcke denkt er een slagje anders over. “Wij vonden het eigenlijk wel prettig, we hadden net een beetje minder inkijk. Van ons hadden we niet weg gehoeven.”

Volgens planning zal hun woonboot ongeveer twee jaar dat kleine stukje verderop liggen. In die tijd kunnen de kademuren stevig onder handen worden genomen en hoeven de werklui niet bang te zijn dat ze overlast veroorzaken voor een woonboot pal naast de werkzaamheden. Daarna komt de plek weer beschikbaar voor Derijcke en haar partner.

Leuk spannend

Het is je huis dat wordt verplaatst, je zou van minder in de stress kunnen schieten. Maar bang zijn ze niet geweest, zeggen Derijcke en haar vriend. “Leuk spannend. En vergeet niet: we zijn hier al tijden mee bezig. Uit de contacten met de gemeente en ook nu weer bij de verplaatsing, blijkt dat dit een project is geworden dat serieus is genomen.”

Ook afgezien van die 24 kliko’s vol water in je huiskamer is het een gigantische klus geweest. Het kachelpijpje op het dak is gedemonteerd, maar verder bestond de voorbereiding vooral uit heel goed plannen en overdenken – en. “De gemeente heeft gelukkig met de verzekeraar geregeld dat dit kon: als er iets gebeurt als je vaart, ben je namelijk niet verzekerd.”

3000 woonboten

Kooiman beaamt dat er hem veel aan gelegen was dat de verplaatsing van de woonboot goed zou verlopen: er staat hem en zijn team namelijk nog wel meer te wachten. “Amsterdam heeft 3000 woonboten, waarvan er maar liefst 1700 aan de 205 kilometer kade liggen die zijn opgenomen in ons programma om bruggen en kades aan te pakken. We hoeven niet voor al die woonboten het waterpeil te verlagen, maar ik kan me voorstellen dat we dit in de toekomst toch vaker zullen moeten doen. In principe kunnen we volgende maand gewoon weer.”