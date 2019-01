Wateroverlast door gesprongen leiding Lelylaan voorbij

Waternet kreeg om 07.15 uur de eerste meldingen binnen over de gesprongen leiding. Uit het lek spoot water als een fontijn uit de grond naar boven. Onder andere de Schipluidenlaan, de Derkinderenstraat en het gebied rondom station Lelylaan waren geheel ondergelopen.



Het lek was rond 8.00 uur gedicht en twee uur later was al het water via omliggende putten afgevoerd. Uit voorzorg zijn wegen rondom het lek nog afgezet voor verkeer. Verkeersleiders zijn ingezet om automobilisten en fietsers de goede kant op te leiden. Door de enorme hoeveelheid water is een sinkhole ontstaan in de Schipluidenlaan.



Water met een kleurtje

Bewoners in Osdorp meldden ten tijde van het lek dat zij water met een kleurtje uit de kraan tapten. Dat kan volgens een woordvoerder verband hebben gehad met de gesprongen leiding. "Bij een dergelijk lek wordt in korte tijd veel water uit de drinkwaterleiding onttrokken. Daardoor kan het gebeuren dat kalk en andere deeltjes losraken wat ertoe kan leiden dat omwonenden water met een kleurtje uit de kraan krijgen."



Inmiddels zijn de problemen met drinkwater als het goed is opgelost. "Tijdens de lekkage was de waterdruk even laag. Het kan zijn dat omwonenden korte tijd geen water hebben gehad, maar dat was met het dichten van de gesprongen leiding opgelost."



Het zou volgens de woordvoerder kunnen dat in flats in de buurt van het lek geen water uit de kraan komt. "Dan kan het zijn dat de hydrofoor is afgeslagen. Dat gebeurt automatisch als er geen water in de leiding zit. Het is dus mogelijk dat je die moet resetten als je in een flat woont. Het water moet het dan gewoon weer doen."



De oorzaak van het lek wordt onderzocht.